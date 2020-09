Gwarancja na opony - od kiedy jest liczona?

Przez nowe opony rozumie się te nieużywane, a nie dopiero wyprodukowane – ogumienie to nie jedzenie, które ma wyznaczony termin przydatności do spożycia! Opony nie tracą swoich właściwości od momentu ich produkcji – a wyprodukowane nawet kilka lat temu są pełnowartościowym produktem. Tymczasem ważniejsze jest, by w bezpiecznym miejscu przechowywać potwierdzenie zakupu, które zawiera datę rozpoczęcia gwarancji.

Nawet kilkuletnia opona w czasie przechowywania zachowa wszystkie swoje właściwości i jakość. Ogumienie zużywa się podczas eksploatacji, a nie w magazynie w fabryce czy hurtowni. Zresztą kupno opon z datą produkcji np. nawet sprzed kilku miesięcy jest najczęściej niemożliwe - nawet opony w popularnych rozmiarach produkuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przed danym sezonem!





Zakup nowych opon to na pewno inwestycja, którą trzeba zaplanować w budżecie domowym. Dlatego czołowe firmy oponiarskie dają swoim klientom poczucie bezpieczeństwa, udzielając gwarancji od daty zakupu, a nie produkcji. Opony nie zużywają się w okresie pomiędzy ich produkcją i sprzedażą – są fabrycznie nowe. Zresztą dzięki badaniom popytu na rynku i tak nie znajdziemy w oficjalnej dystrybucji opon starszych niż 3 lata, nawet do rzadkich aut - zwraca uwagę Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Numer DOT służy producentom opon jedynie do identyfikacji partii produkcyjnej. Data produkcji jest częścią tego kodu, który zawiera także oznaczenie fabryki, rozmiaru i modelu danej opony. Wprowadzenie kodu wymógł Departament Transportu w USA (stąd skrót DOT – ang. Department of Transportation) po to, by istniało oficjalne międzynarodowe oznaczenie umożliwiające identyfikację opony – nadawanie dacie produkcji jakiegokolwiek innego znaczenia czy ważności jest po prostu pomyłką.

Materiały prasowe: Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).