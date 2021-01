Mandat za brak zimowych opon 2021 r.

Polskie prawo na chwilę obecną nie pozostawia żadnych złudzeń. Nad Wisłą nie obowiązuje nakaz jazdy na zimówkach w sezonie. To oznacza, że w taryfikatorze nie występuje coś takiego jak mandat za brak zimowych opon. 2021 rok to może zmienić? Jak na razie nic na to nie wskazuje. Na horyzoncie nie pojawia się bowiem ani żadna inicjatywa legislacyjna, ani nawet dyskusja nad tym tematem. Powód? Badania wskazują, że kierowcy w Polsce mają duży mechanizm autokontroli. Nawet blisko 90 proc. z nich deklaruje jazdę na oponach sezonowych.

Mandat za opony: jaką karę może dostać kierowca?

Polskie przepisy przewidują mandat za opony. Ten będzie jednak wystawiony głównie wtedy, gdy ogumienie znajduje się w złym stanie. Co to oznacza? Wysokość bieżnika mniejszą niż 1,6 mm, uszkodzenie ściany bocznej czy starcie opony w takim stopniu, że uwidacznia się jej konstrukcja wewnętrzna. Mandat za opony może opiewać na kwotę nawet 500 złotych. To jednak nie koniec konsekwencji. Kierowca musi się bowiem liczyć także z odebraniem dowodu rejestracyjnego pojazdu.