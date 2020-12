Opony letnie z homologacją zimową: co to znaczy?

Tak właściwie co to znaczy opony letnie z homologacją zimową?

Na rynku oponiarskim są dwie szkoły tworzenia ogumienia całorocznego. Według pierwszej - i dużo starszej - prace konstrukcyjne zaczyna się od zimówki. Następnie inżynierowie na tyle długo ją modyfikują, aż zaczyna się ona sprawdzać nie tylko na lodzie czy śniegu, ale również asfalcie rozgrzanym słońcem. Druga szkoła prezentuje podejście odwrotne. Mianowicie punktem wyjścia dla prac inżynieryjnych jest ogumienie letnie. Ten model postępowania narodził się w roku 2016, a wszystko za sprawą modelu Michelin CrossClimate. Obecnie popularną oponą letnią z homologacją zimową jest np.

Bridgestone Weather Control A005.

Opony letnie z homologacją zimową. Kiedy się sprawdzają?

Żywiołem tego typu opon wielosezonowych jest oczywiście suchy asfalt. Mimo wszystko jak nazwa wskazuje, ogumienie zdobyło pełną homologację zimową. A to oznacza mniej więcej tyle, że było sprawdzane w trakcie mrozów, na śniegu i lodzie. W tych warunkach również musiało spełnić właściwe parametry. Wielosezonówki co do zasady najlepiej spisują się w sytuacji, w której auto jest mało lub umiarkowanie eksploatowane. Zimą porusza się głównie w mieście i sporadycznie rusza w dalsze trasy.





Świadectwem homologacji zimowej jest symbol alpejski na ścianie bocznej. 3PMSF (three-peak mountain snowflake lub w skrócie) to znak przedstawiający trzy szczyty górskie i płatek śniegu.

Opony letnie z homologacją zimową: cena jest wysoka?

Wyższa cena opon letnich z homologacją zimową od klasycznych wielosezonówek wynika w głównej mierze z segmentu, w którym funkcjonują te produkty. Zarówno Michelin, jak i Bridgestone to producenci walczący o klienta w klasie premium. A zaawansowana opona korzystająca z nowoczesnych zdobyczy techniki rynku ogumienia, musi być droższa od modeli pochodzących z klasy średniej i budżetowej.

Michelin CrossClimate+ w najpopularniejszym rozmiarze w Europie (205/55 R16) kosztuje jakieś 350 złotych za sztukę.