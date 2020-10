Katalizator a DPF: różnica jest zasadnicza!

Czy DPF to katalizator? Trochę tak, a trochę nie...

Katalizatory są świetnie znane użytkownikom samochodów jeszcze od lat osiemdziesiątych - kiedy to nastąpiła ich popularyzacja. Filtry cząstek stałych DPF to natomiast wynalazek lat dziewięćdziesiątych. Podobieństwo między katalizatorem a DPF-em polega na zbieżnej roli jaką pełnią w układzie wydechowym. Otóż obydwa urządzenia zajmują się oczyszczaniem spalin ze szkodliwych związków. Gazy wydechowe najpierw przechodzą przez katalizator, a dopiero potem trafiają do filtra cząstek stałych. Pomijając fakt podobnej roli, sposób ich działania jest całkowicie różny.

Katalizator a filtr cząstek stałych: różnice dotyczą działania

Katalizator: to tak naprawdę reduktor katalityczny, jego wkład reaguje ze spalinami i reakcja ta oczyszcza gazy wydechowe z toksycznych związków.

Filtr DPF: wyłapuje i dopala cząstki stałe i pyły zawarte w spalinach, potrzebuje temperatury wyższej niż ta, która normalnie panuje w układzie wydechowym, temperaturę podnosi zwiększając dawkę paliwa lub za pomocą specjalnych dodatków.