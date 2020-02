Silnik Skyactiv-X Mazda - w jaki sposób działa benzynowy diesel?

Na pierwszy rzut oka dane silnika Skyactiv-X Mazdy nie zwiastują większej rewolucji. Motor ma 2 litry pojemności, 4 cylindry i bezpośredni wtrysk paliwa. Do tego rozwija 180 koni mechanicznych i oferuje moment obrotowy o wartości 224 Nm (cóż za dokładność!), a jego praca jest wspomagana przez kompresor. I gdyby na tym zakończyć opowieść o japońskiej jednostce, interesujący dla potencjalnych nabywców Mazdy pozostałby tylko jeden fakt - niskie zapotrzebowanie na paliwo. Według deklaracji producenta motor Skyactiv-X zamontowany w modelu 3 spala średnio tylko 5,5 litra benzyny.

Silnik Skyactiv-X Mazda - bo zapłon iskrowy nie ma dobrej efektywności…

Czym jednak powodowana jest oszczędność? I w tym punkcie zaczyna się historia, którą da się podsumować tylko w jeden sposób - chodzi o zaawansowanie technologiczne. Japończycy poświęcili sposobowi pracy silnika Skyactiv-X wiele roboczogodzin. W efekcie stworzyli jednostkę benzynową, która pracuje trochę jak... diesel! Nie chodzi jednak o dźwięk pracy, a raczej sposób spalania mieszanki paliwowej. Konkrety? Mieszankę paliwową dostarczaną do cylindra w pierwszej kolejności zapala iskra ze świecy zapłonowej - jak w klasycznym benzyniaku.

Standardowy sposób pracy benzyniaka ma pewną ułomność. Niestety nie spala całej mieszaniny paliwowo-powietrznej. Dopalenie zubożałej pozostałości zostało zatem przypisane technologii samoczynnej. Drugi proces spalania zaczyna się w momencie, w którym w silniku po spalaniu iskrowym zaczyna zwiększać się ciśnienie w cylindrze. Wtedy wytwarzają się warunki pozwalające na wytworzenie zapłonu samoczynnego - do których zaliczyć można oczywiście wysokie ciśnienie, ale też i wysoką temperaturę.

Silnik Skyactiv-X Mazda - kiedy działa zapłon samoczynny SPCCI?

Kiedy jednostka przełącza się na dieslowski typ zapłonu? Zdaniem Japończyków dzieje się tak wtedy, gdy pojawią się odpowiednie warunki eksploatacyjne. A do tych zaliczyć można takie czynniki jak temperaturę powietrza i silnika. O przejściu w tryb samoczynnego spalania informuje specjalna kontrolka. Ważnym elementem procesu jest tzw. moduł dostarczania powietrza. W rzeczywistości to jednak kompresor napędzany paskiem, który jest uruchamiany za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego i który delikatnie dodmuchuje powietrze do cylindra.

Technologia SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) - system samoczynnego zapłonu sprężonej mieszanki sterowany świecą. Mazda mówi o "łączeniu oszczędności paliwa typowej dla silnika diesla z mocą i właściwościami jezdnymi zapewnianymi przez silnik benzynowy."