Silnik 2.3 DISI Turbo Mazda - awarie, problemy, opinie

Japończycy na początku nowego millenium potrzebowali mocnego silnika benzynowego. Odpowiedzią na to stała się jednostka 2.3 DISI Turbo o oznaczeniu L3-VDT. Motor miał pojemność 2261 cm3, 4 cylindry ustawione w rzędzie oraz dość dużą ilość nowoczesnego osprzętu. Na początek częścią konstrukcji stała się turbosprężarka. Inżynierowie uzupełnili benzyniaka też technologią DISI. A skrót oznacza Direct Injection, Spark Ignition, czyli bezpośredni wtrysk i zapłon iskrowy. Tak opracowana konstrukcja oferowała 260 koni mechanicznych.

Silnik 2.3 DISI Turbo Mazda - ciekawostki dotyczące benzyniaka

Silnik 2.3 DISI Turbo Mazdy dysponował momentem obrotowym na poziomie 380 Nm. Co ważne, był on dostępny już od 3000 obr./min. - a to dość nisko. Motoru L3-VDT dotyczy kilka ciekawostek. Pierwsza jest taka, że inżynierowie komputerowo ograniczali moc do 230 koni mechanicznych na pierwszych bigach. Po co? Aby uniknąć efektu szarpania kierownicą podczas dynamicznego przyspieszania. Poza tym w Mazdzie 6 MPS i CX-7 był stosowany czteronapęd, a modelu 3 MPS mechaniczna szpera przedniej osi.

Na rynku pojawił się też słabszy wariant silnika 2.3 DISI Turbo Mazdy. Wersję motoru L3-VDT o mocy na poziomie 244 koni mechanicznych stosowano tylko w wersjach współpracujących z automatyczną przekładnią - tak, aby nie przeciążać skrzyni. Z czego wynikał spadek mocy? Nie był on wynikiem wyłącznie ingerencji elektronicznej. Inżynierowie zastosowali też mniejszą turbosprężarkę, która dla odmiany wkraczała do akcji jeszcze szybciej niż większa. Dodatkowym skutkiem był spadek wartości momentu obrotowego. Tu wynosił on 350 Nm.

Silnik 2.3 DISI Turbo Mazda - lista modeli:

3 MPS

6 MPS

CX-7

8

Silnik 2.3 DISI Turbo Mazda - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 -100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie paliwa w l na 100 km Mazda 3 MPS 260 KM 380 Nm 6,1 s. 250 km/h 9,6 Mazda CX-7 260 KM 380 Nm 8,2 s. 211 km/h 10,4

Silnik 2.3 DISI Turbo Mazdy już w momencie opuszczenia salonu japońskiej marki miał dość poważny problem. A ten dotyczył… spalania! W cyklu miejskim CX-siódemka potrzebowała nawet 15 litrów na pokonanie każdych stu kilometrów. To wynik, który mrozi krew w żyłach. Czy można się mu dziwić? Nie do końca. Raz, że auto ma wysoką moc, a dwa, że mówimy o dość ciężkim - bo ważącym prawie 1800 kg - SUV-ie. Spalanie silnika 2.3 T naprawdę rzadko schodziło poniżej 10 litrów. I co gorsze, w jego przypadku instalacja LPG jest tylko półśrodkiem.