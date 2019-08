Silnik 1.6 Multijet Fiat - awarie, problemy, opinie

Być może Fiat w przypadku produkcji samochodów nigdy nie był chwalony za jakość technologiczną swoich aut. Silniki diesla to już jednak całkowicie inna bajka. Włosi mieli w swojej historii serię nowoczesnych jednostek, które naprawdę dobrze spisywały się w czasie nawet intensywnej eksploatacji. Przykład? Mowa o motorze 1.3 JTD, 1.9 JTD czy 2.4 JTD. O ile świetnie sprawdzały się one w obliczu wymogów emisyjnych na przełomie XX i XXI wieku, o tyle w połowie pierwszej dekady XXI wieku zaczęły odstawać od konkurencji. W tym właśnie momencie Fiat podjął decyzję o zmianie generacyjnej.

Prace nad nowym silniki 1.6 MultiJet zostały ogłoszone w roku 2006. Jednostka ujrzała jednak światło dzienne w roku 2007. Motor był niezwykle ważny w nomenklaturze marki. W końcu miał uzupełniać ofertę modeli w tak kluczowych segmentach jak B, C, van czy crossover. Diesel miał 1598 cm3 pojemności, 4 cylindry i 16 zaworów. Blok silnika był odlewany z żeliwa. Głowica była aluminiowa. Układ wtryskowy został oparty o technologię common rail i wtryskiwacze elektromagnetyczne. Rozrząd jest realizowany za pomocą paska oraz standardem jest koło dwumasowe.

reklama reklama



Zobacz również: Używany Fiat Linea (2007 - 2015) – opinie i typowe usterki

Silnik 1.6 Multijet Fiat - warianty mocy:

90 KM

105 KM

120 KM

W bazowych wersjach mocy (90 i 105 KM) turbosprężarka nie ma zmiennej geometrii łopatek. Ta zaczęła być montowana dopiero od modeli 120-konnych. Podobny podział początkowo dotyczył też filtra cząstek stałych typu suchego. Na niektórych rynkach europejskich DPF stał się standardem we wszystkich wersjach w roku 2008. W Polsce nastąpiło to w okolicy roku 2010. Jaki był cel tego zabiegu? W ten sposób silnik 1.6 Multijet został dostosowany do wymogów normy Euro 5. Tak zaprojektowany silnik dość szybko trafił do całej gamy modeli FCA. Pojawiał się pod maską Fiatów, Alf Romeo, Lancii czy Jeepów. Poza tym był stosowany m.in. w Suzuki i Oplach.

Silnik 1.6 Multijet Fiat - oznaczenia:

1.6 Multijet

1.6 JTDM

1.6 DDiS

1.6 CDTI

Silnik 1.6 Multijet Fiat - modele samochodów:

Alfa Romeo Mito, Giulietta

Fiat 500L, Bravo, Doblo, Grande Punto, Idea, Linea, Tipo

Jeep Renegade, Compass

Lancia Delta, Musa

Opel Combo

Suzuki Vitara, SX4 Cross

Zobacz również: Używany Fiat Bravo II: trwalszy niż stereotypy

Silnik 1.6 Multijet Fiat - zalecenia serwisowe:

W silniku 1.6 MultiJet mieści się 4,6 litra oleju. Fiat zaleca wymianę smarowidła co 35 tysięcy kilometrów, ewentualnie 2 lata. Mechanicy nie mają jednak wątpliwości, że tak długi interwał nie jest dobry dla silnika i może doprowadzić do przedwczesnego zużycia jego elementów. Dlatego odstępy między przeglądami warto skrócić. Według zaleceń warsztatów optymalnie jest zmieniać olej co 20 tysięcy kilometrów, ewentualnie raz w roku. Jeżeli chodzi o pasek osprzętu, Włosi zalecają jego wymianę co 105 tysięcy kilometrów. Interwał wydaje się dobry, ponieważ do tej pory nie pojawiły się doniesienia mówiące o przedwczesnym zerwaniu napędu.