Silnik 1.0 Turbo SIDI Opel - awarie, problemy, opinie

W październiku roku 2013 Opel miał wielki powód do dumy. Niemcy zaprezentowali światu jednostkę napędową nowego typu. Benzyniak otrzymał tylko 3 cylindry, wysoką kulturę pracy oraz moc wynoszącą co najmniej 90 koni mechanicznych. Zadanie postawione przed silnikiem było dość proste. Miał zaoferować modelom segmentu A, B i C siłę oraz osiągi, a dodatkowo połączyć to wszystko z wybitną wręcz oszczędnością i możliwością spełnienia zaostrzających się norm emisji spalin. Bardzo ważną cechą nowego motoru benzynowego z Russelsheim było też zaawansowanie technologiczne.

Silnik 1.0 Turbo SIDI Opla ma 3 cylindry, 12 zaworów i 999 cm3 pojemności. Co oznacza SIDI? To skrót od nazwy Spark Ignition Direct Injection (zapłon iskrowy z wtryskiem bezpośrednim). Zarówno głowicę, jak i blok inżynierowie wykonali z aluminium. Paliwo jest dostarczane do cylindrów za pośrednictwem układu opracowanego przez Continentala i bezpośrednich wtryskiwaczy. Precyzyjna aparatura oszczędnie dawkuje paliwo, ale też sprawia że jednostka np. nie jest zalecana do zasilania LPG. Niemalże cały czas konieczny jest dotrysk benzyny, a to pod znakiem zapytani stawia oszczędności poczynione na LPG.

Silnik 1.0 Turbo SIDI Opel - kultura pracy i… moc!

Luz zaworowy w silniku 1.0 Turbo SIDI Opla jest regulowany hydraulicznie, za napędzanie rozrządu odpowiada łańcuch, a kulturę pracy poprawiają wałki wyrównoważające w pompie oleju. Miska olejowa zastosowana w jednostce mieści 4 litry płynu eksploatacyjnego o specyfikacji 5W-30. Niemcy zalecają wymianę smarowidła co 30 tysięcy kilometrów. Dla dobra takich elementów jak panewki czy turbosprężarka lepiej jednak skrócić interwał nawet o połowę. A jeżeli o turbosprężarce już mowa… Ta ma wysoki wskaźnik bezwładności, jest chłodzona cieczą, a do tego została połączona z kolektorem dolotowym wpuszczonym wewnątrz głowicy.

Początkowo silnik 1.0 SIDI Opla zadebiutował w dwóch wersjach mocy pod maską Opla Adama. Słabsza otrzymała 90 (oznaczenie B10XFL), a mocniejsza 115 koni mechanicznych (oznaczenie B10XFT). Niedługo później trafił też do gamy Corsy E. W roku 2015 - pod maską Opla Astry K - gama została uzupełniona wariantem 105-konnym (oznaczenie B10XFL). Jednostka napędowa była parowana z 6-biegową skrzynią manualną nowego typu. Konstrukcja opracowana przez Niemców charakteryzuje się niską masą. Sucha przekładnia waży zaledwie 37 kilogramów.

Silnik 1.0 Turbo SIDI Opel - oznaczenia: