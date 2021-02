Niemieckie tablice rejestracyjne - jak przywieźć auto do Polski?

Tablice niemieckie - standardowe czy wywozowe?

Niemieckie rejestracje mają dwie wersja. Pierwsza jest standardowa - oznaczenie ma niebieski pasek po lewej stronie z oznaczeniem D mówiącym o kraju oraz gwiazdkami Unii Europejskiej. Pojawienie się takich tablic na samochodzie oznacza, że jest on zarejestrowany u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy stosują jednak również tablice wywozowe - konieczne podczas wywożenia auta z kraju po sprzedaży. Te mają pasek nie po lewej, a prawej stronie i jest on koloru żółtego lub czerwonego.

Naklejki na tablice rejestracyjne niemieckie? To pieczątka, która pozwala stwierdzić czy blachy są autentyczne - pojawia się zaraz po literze stanowiącej oznaczenie miasta.





Tablice rejestracyjne: Niemcy mają swoje oznaczenia wywozowe

Tablice niemieckie zjazdowe są stosowane dlatego, że auto po sprzedaży i przed opuszczeniem kraju musi zostać wyrejestrowane przez właściciela. To zatem forma czasowej rejestracji - przy czym czas jej obowiązywania mija automatycznie po określonym czasie. Jak czytać niemieckie tablice rejestracyjne wywozowe? Przede wszystkim kierowca powinien zwrócić uwagę na to, jakiego koloru jest pasek umieszczony po ich prawej stronie.

Tablice niemieckie z żółtym paskiem - czas ich ważności to maksymalnie 5 dni od momentu wydania, niemieckie rejestracje w tej formie obowiązują tylko w przypadku, w którym pojazd posiada ważne badanie techniczne,

Tablice niemieckie z czerwonym paskiem - wydaje się je wtedy, gdy kupujący potrzebuje więcej niż 5 dni na wywóz pojazdu z Niemiec i dotarcie nim do kraju przeznaczenia, wydawane są na okres od 9 dni do 6 miesięcy.

Tablice z żółtym lub czerwonym paskiem są różnie nazywane. Określa się je jako tablice wywozowe, tablice eksportowe, tablice transportowe lub tablice celne.

Niemieckie tablice rejestracyjne: regiony są wskazywane za pomocą oznaczeń literowych, które pojawiają się na początku numeru rejestracyjnego także w przypadku rejestracji wywozowych.

Niemieckie rejestracje, a ubezpieczenie...

Tablica niemiecka oznacza, że samochód może trafić na drogi - jest dopuszczony do ruchu. Tylko aby kierowca nie narobił sobie problemów, powinien zadbać też o ubezpieczenie. Polisa OC to podstawa na drogach publicznych. Stosowne ubezpieczenie można wykupić tam, gdzie niemieckie rejestracje. Po powrocie do Polski właściciel może zdecydować się na 30-dniową polisę OC w cenie około 100 złotych.

Jak sprawdzić niemieckie tablice rejestracyjne?

Odpowiedź na pytanie "Jak czytać niemieckie tablice rejestracyjne?" jest dość prosta. Tak naprawdę wystarczy się im przyjrzeć podczas zakupu sprowadzonego auta! Pierwszą informację stanowi kolor żółty lub czerwony - świadczy o tym, że auto ma wywozowe tablice rejestracyjne. Niemcy wprowadzają na nich też datę ważności. Po jej minięciu lepiej nie poruszać się autem na drodze publicznej w Polsce - w teorii bowiem oznaczenia przestają obowiązywać.

Wywozowa rejestracja: Niemcy po minięciu daty ważności wyrejestrowują pojazd ze swojej bazy!

Niemieckie rejestracje - czy można na nich jeździć w Polsce?

Mówiąc o tym jak sprawdzić niemieckie tablice rejestracyjne, wspomnieliśmy o tym, że niemieckie rejestracje mają datę ważności. Co ona wskazuje? Po jej minięciu samochód zostaje oficjalnie wyrejestrowany za granicą. A to oznacza, że ważność traci nie tylko tablica niemiecka, ale i dopuszczenie pojazdu do ruchu. Skutek? Dalsza jazda nim po drogach publicznych nie jest możliwa. Jeżeli w ramach terminu ważności kierowca nie zdążył z importem, samochód nie przyjedzie do kraju na kołach. Nieważne niemieckie rejestracje sprawiają, że autem nie można jeździć też np. w Polsce.