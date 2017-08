Zachowawcza stylizacja najnowszego dzieła inżynierów Hyundaia wpisuje się w trend, za którym podążają europejscy producenci samochodów. Zdecydowanie, panuje moda na ekscentryczne crossovery i stonowane pod względem stylizacyjnym auta kompaktowe.

Nadwozie najnowszego i30 jest proporcjonalne, a jedynym wyrazistym akcentem nadwozia są nietypowo umieszczone tylne światła przeciwmgłowe. Recenzowany egzemplarz został wyposażony w nowocześnie wyglądające reflektory LED (standard dla wersji Premium) oraz tylne lampy LED (również standard dla wersji Premium), które dodają autu nowoczesnego sznytu.

Test Hyundai i30 1.4 T-GDI 7DCT 140 KM Autor: Tomasz Korniejew

Charakterystycznym motywem jest także kaskadowy grill, który jest jednym z elementów najnowszej linii stylizacyjnej Hyundaia.

Nowe i30 mierzy 434 cm długości, 179,5 cm szerokości oraz 145,5 cm wysokości. Dla porównania Volkswagen Golf mierzy 425,5 cm długości, 179,9 cm szerokości i 149,2 cm wysokości. Opel Astra mierzy 437 cm długości, 187,1 cm szerokość (ze złożonymi lusterkami), 148,5 cm wysokości. Z kolei rozstaw osi Hyundaia i30 mierzy 265 cm. VW Golfa ma rozstaw osi długości 262 cm, a Astra – 266,2 cm.

Kokpit nowego i30 jest uporządkowany, przejrzysty, a obsługa poszczególnych urządzeń pokładowych jest intuicyjna. Zestaw klasycznych „zegarów” wygląda ładnie, zwłaszcza w połączeniu z kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego o przekątnej 4,2 cala (standard od wersji Style). Na górze środkowej konsoli recenzowanego egzemplarza umieszczono kolorowy dotykowy ekran nawigacji i zestawu audio o przekątnej ośmiu cali. W standardzie w opisywanej wersji znajdziemy kolorowy ekran dotykowy (obsługujący także kamerę cofania) ale o przekątnej 5 cali. Za większy, w pakiecie z nawigacją, programem aktualizacji MapCare i systemem ładowania bezprzewodowego należy dopłacić 3300 zł.

System pokładowy Hyundaia i30 jest prosty w obsłudze, ekran sprawnie reaguje na dotyk ale próżno w nim szukać nowoczesnego layoutu z atrakcyjnymi grafikami. Całość odstaje pod względem stylizacyjnym od najnowszych trendów.

Dobrze, że inżynierowie zdecydowali się pozostawić na tablicy przyrządów stosowne pokrętła do obsługi zestawu audio oraz panel do obsługi dwustrefowej klimatyzacji. Wielu producentów przenosi obsługę wspomnianych urządzeń do menu dostępnego na dotykowych ekranach, co nie jest wygodne.

Przeciętnie wypada wnętrze i30 pod względem jakości zastosowanych materiałów. Skóra, którą obszyto kierownicę oraz gałkę dźwigni biegów są co prawda przyjemne w dotyku, a górne połacie deski rozdzielczej i boków drzwi wykończono miękkim materiałem, ale w niższych partiach króluje twardy plastik. Europejscy producenci stosują wyższej jakości materiały wykończeniowe, zwłaszcza w topowych wersjach wyposażeniowych, a opisywana odmiana Hyundaia i30 jest przecież topowa.

Wrażenie zbyt taniej sprawia opcjonalna tapicerka ze skóry ekologicznej. Tym bardziej, że jest droga, bo dostępna w pakiecie z elektrycznie regulowanym fotelem kierowcy z pamięcią ustawień, z funkcją wentylowania przednich foteli oraz systemami – ostrzegania o ruchu poprzecznym i monitorującym martwe pole. Całość kosztuje 7500 zł.

Fotele przednie są wygodne, ale podczas dłuższych podróży daje się wyczuć zbyt małe podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu kierowcy. Dobrze, że producent zaoferował przedni podłokietnik, który podnosi komfort jazdy. Podparcie dla łokcia da się przesuwać w przód i w tył, ale nie da się wyregulować jego wysokości, co ogranicza jego użyteczność. Niemniej, większość kierowców znajdzie wygodną pozycję za kierownicą.

W przedniej części kabiny nikt nie powinien narzekać na brak przestrzeni. Gorzej pod tym względem wypadają miejsca na tylnej kanapie. Co prawda, siedzi się tam wygodnie, ale w „naszym” egzemplarzu, wyposażonym w elektrycznie sterowany dach panoramiczny osoby o wzroście około 180 cm zahaczały fryzurami o podsufitkę.

Za to imponująco na tle konkurentów i30 wypada pod względem wielkości bagażnika. Podróżujący mają do dyspozycji 395 l przestrzeni bagażowej. To o 15 l więcej niż w Golfie, o 25 litrów więcej niż w Oplu Astrze.

Test Hyundai i30 1.4 T-GDI 7DCT 140 KM – napęd/układ jezdny

Pod maskę recenzowanego egzemplarza Hyundaia i30 trafiła turbodoładowana jednostka benzynowa o pojemności 1,4 l, która rozwija moc maksymalną 140 KM przy 6000 obr.min. oraz maksymalny moment obrotowy 242 Nm od 1500 obr./min. Według danych producenta, w zestawie z siedmiobiegową automatyczną przekładnią DCT7, opisywane i30 rozpędza się od 0 do 100 km/h w 9,2 s (o 0,3 s wolniej niż w wersji na manualną przekładnią) i może się rozpędzić do maksymalnej prędkości 205 km/h (względem 210 km/h w wersji ze skrzynią manualną).

