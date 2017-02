Test Seat Leon Cupra 2.0 TSI 290 KM

Tak naprawdę to już ostatni dzwonek na zakup recenzowanej – 290 konnej wersji Leona Cupry. Do salonów sprzedaży właśnie wjeżdża wersja zmodernizowana z silnikiem o mocy podwyższonej do 300 KM. Co więcej, szefowie Seata w końcu zdecydowali się na wprowadzenie do oferty Cupry odmiany z napędem na obie osie (dotyczy wersji poliftingowej). Niemniej, chętni na zakup najgorętszej wersji Leona mogą skusić się na ofertę wyprzedaży modelu sprzed modernizacji, bo ta może się okazać bardzo atrakcyjna.

Choć wydźwięk słowa Cupra jest porażający, Leon Cupra nie razi efekciarskim wyglądem rodem z ilustracji hiszpańskich pism tuningowych. Wygląd recenzowanego egzemplarza jest wręcz zaskakująco zachowawczy, co wiele osób uzna za duży atut.

Fakt, że mamy do czynienia z najmocniejszą wersją kompaktowego Seata zdradzają detale. Olbrzymie (opcjonalne) obręcze kół ze stopów lekkich o średnicy 19 cali dodają sylwetce szczypty pikanterii jednak wciąż nie zdradzają potencjału drzemiącego pod maską tej wersji Leona. Wątpliwości rozwiewają dopiero znaki szczególne widoczne w tylnej części nadwozia – dwie końcówki układu wydechowego wyprowadzone po bokach oraz duży napis Cupra rozciągnięty na tylnej klapie.

Podobny „klimat” panuje we wnętrzu. Jest stonowane, wręcz zachowawcze. Wygodne fotele, gdyby zasłonić wyszyte na ich oparciach oznaczenia modelu nie zdradziłyby, że mamy do czynienia z najmocniejszą wersją kompaktowego Seata.

Także kokpit od „cywilnych” odmian Leona wyróżniają detale – spłaszczona u dołu kierownica z emblematem Cupra, czarne słupki i podsufitka, oraz – to chyba najważniejsze - prędkościomierz wyskalowany do 300 km/h, który na tarczy ma umieszczony dodatkowo emblemat Cupra.

Poza tym, wszystko wygląda jak w słabszych wersjach modelu. Przedział pasażerski jest tak samo przestrony, także w tylnej części kabiny nikt nie powinien narzekać na ciasnotę choć miejsca jest tam wyraźnie mniej niż z przodu.

Obsługa deski rozdzielczej nie sprawia kłopotu, całość rozplanowano intuicyjnie. Nie można narzekać także na jakość materiałów wykończeniowych, czy dokładność montażu.

Bagażnik ma regularny kształt i objętość 380 l, choć jego wygodnie pakowanie utrudnia wysoki próg załadunku.

Test Seat Leon Cupra 2.0 TSI 290 KM – napęd/układ jezdny

Pod maską opisywanego egzemplarza Seata Leona Cupra pracuje dwulitrowy, turbodoładowany, czterocylindrowy silnik z serii TSI rozwijający moc maksymalną 290 KM przy 5900 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 350 Nm w zakresie od 1700 do 5800 obr./min.

Według danych producenta ważący 1320 kg Seat rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,8 s. Prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

Dane są imponujące, a jak Cupra sprawuje się w codziennym użytkowaniu?

Ogromny potencjał układu napędowego daje o sobie znać już od najniższych obrotów jednostki napędowej. Leon Cupra błyskawicznie przyspiesza od startu i pewnie prze do przodu aż wskazówka obrotomierza dotrze do końca skali. Rozpędzaniu towarzyszy basowy dźwięk silnika, niestety generowany z głośników.

Jak wspomniałem na początku tekstu, 290 konny Leon Cupra jest wyposażony w napęd na przednią oś. Żeby poprawić trakcję podczas jazdy po zakrętach producent wyposażył go w blokadę dyferencjału przedniej osi, co skutecznie niweluje podsterowność podczas szybkiej jazdy po ciasnych łukach. Na suchym asfalcie, opisywany Seat nie ma najmniejszego problemu ze sprawnym nabieraniem prędkości i wygra większość sprintów spod świateł. Problem zaczyna się, gdy asfalt staje się mokry. Wtedy o dynamicznym starcie nie ma mowy. Jadąc w deszczu, kierowca Seata jest w stanie zerwać przyczepność przednich kół podczas prób przyspieszania nawet na trzecim biegu. To skutecznie ogranicza zabawę Cuprą.

