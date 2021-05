Państwo pomoże wziąć kredyt mieszkaniowy. W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie projektu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, poinformowała, że jej resort pracuje aktualnie nad nad wdrożeniem nowych rozwiązań polegających na finansowym wsparciu w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dla osób mniej zamożnych.

Pomoc dla osób bez zdolności kredytowej, bez wkładu własnego i dużych rodzin

Jak wskazała Anna Kornecka, MRPiT pracuje nad przepisami, które pozwolą udzielić pomocy finansowej osobom, które nie mają zdolności kredytowej oraz dużych rodzin.

Natomiast dla osób, które zdolność kredytową mają, ale nie posiadają wystarczających oszczędności na pokrycie wkładu własnego – nowe przepisy będą przewidywać ułatwienia w uzyskaniu kredytu hipotecznego.



Wskazane mechanizmy będą uzupełniały wprowadzone już rozwiązania, w tym rozwiązania ujęte w przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pakiecie mieszkaniowym. Aktualnie trwają początkowe prace legislacyjne nad projektem ustawy.

Mieszkanie bez wkładu własnego

W interpelacji poselskiej jedna z posłanek wskazywała, że w mediach pojawiła się informacja, że jednym z filarów rządowego programu Nowego Ładu, nad którym trwają prace, ma być zwiększenie dostępu do mieszkań dla młodych ludzi. Rozważane jest uruchomienie programu, który pozwoli zaciągnąć kredyt mieszkaniowy nawet bez wkładu własnego, a państwo mogłoby gwarantować wkład własny dla biorących kredyt nawet do 100 tys. zł lub oferować dofinansowanie do kwoty 160 tys. zł. Instrument w formie wsparcia byłby skierowany do rodzin wielodzietnych i osób, które mają zbyt wysokie dochody, by skorzystać ze wsparcia społecznego, a jednocześnie mają problem z wkładem własnym przy zaciąganiu kredytu. Wysokość wsparcia uzależniona byłaby od liczby dzieci.

oprac. Paweł Huczko