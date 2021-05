Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM)

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje:

- W ramach SIM polskie państwo realnie wspiera gminy finansowo. Dzięki temu gminy są w stanie prowadzić inwestycje mieszkaniowe. Polska rozwija się tam, gdzie dochodzi do współpracy między rządem a samorządem - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Jędrzejowie.

- Strona rządowa, reprezentowana przez Krajowy Zasób Nieruchomości, oraz samorządy - ściśle ze sobą współpracując - tworzą spółki, właśnie SIM-y, które mają budować mieszkania do stabilnego długoletniego wynajmu z możliwością dojścia do własności, na które stać będzie mniej zamożnych Polaków – dodał Jarosław Gowin.

- Przygotowując rozwiązania w obszarze polityki mieszkaniowej, należy uwzględnić – i to właśnie robimy – rolę samorządu. Po pierwsze, samorząd najlepiej zna potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności. Często też dysponuje gruntami, które może przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe - mówiła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

- W mniejszych gminach grunty czekają na inwestora. Postanowiliśmy to wykorzystać. Dlaczego? By mniejsze miasta miały ofertę dla osób, które z nich pochodzą albo w nich pracują. Są ludzie, którzy wiążą swoją przyszłość z mniejszymi miastami. Chcemy, by mogli zrealizować swoje marzenia – podkreśliła.

W Zawierciu KZN wniesie aportem grunt o powierzchni ok. 1,5 ha. Planowana jest tam budowa 145 lokali mieszkalnych. W pozostałych gminach zaplanowano budowę łącznie ponad 350 mieszkań.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa – na czym polega?

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkania w SIM będą mogły wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe określone ustawowo (limity są różne dla poszczególnych województw), nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Od przyszłego najemcy może być również wymagana wpłata kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Budowa mieszkań z Funduszem Dopłat

MRPiT w 2021 r. wprowadził szereg rozwiązań zachęcających gminy do przystępowania do SIM. Podniesiono wysokość grantu z Funduszu Dopłat dla gminy na partycypację w budowie mieszkań, m.in. przez SIM. Umożliwiliśmy uzyskanie przez samorządy bezzwrotnego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 3 mln złotych na tworzenie nowej spółki SIM lub do 10% wartości inwestycji mieszkaniowej prowadzonej przez SIM już istniejący. Montaż finansowy inwestycji SIM uzupełnia preferencyjny kredyt dostępny dla spółki w Banku Gospodarstwa Krajowego.