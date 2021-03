Polityka pieniężna NBP oddziałuje na ceny nieruchomości

Ceny nieruchomości a polityka pieniężna NBP

"Polityka pieniężna prowadzona przez Narodowy Bank Polski, jak każdy bank centralny oddziałuję na aktywność - taki jest jej cel - i procesy cenowe w całej gospodarce. Także na rynku nieruchomości. Głównym celem tej polityki jest stabilność cen, rozumianej jako inflacja cen konsumenta, zgodna z średniookresowym celem banku centralnego. Przecież tym celem nie jest zero, nie jest inflacja zerowa, we wszystkich krajach rozwiniętych to jest około 2 proc. Jednocześnie naszym zadaniem jeśli spełniamy pierwszy warunek, jak państwo wiedzą, jest wspieranie polityki gospodarczej rządu" - powiedział Glapiński pytany o to czy wzrost cen nieruchomości wskazuje na konieczność uwzględnienia ich w przy podejmowaniu decyzji w polityce monetarnej.

„Znaczy jak stabilność cen jest zapewniona, nie jest zagrożona, to mamy wspierać wzrost gospodarczy i ograniczać bezrobocie i to robimy. (…) Jeśli chodzi o nieruchomości mieszkaniowe monitorujemy starannie aktywność i ceny na tym rynku, wydajemy specjalne raporty okresowe w tym zakresie. Ta aktywność rzeczywiście pozostaje wysoka, choć w zeszłym roku było na tym rynku przejściowe osłabienie. Ceny nadal rosną, choć proszę pamiętać, że rosną także dochody. W trakcie kryzysu dochody także dynamicznie rosły” - dodał.

