Społeczne agencje najmu (SAN). Więcej najemców skorzysta dopłat z "Mieszkania na start"

Kornecka wyjaśniła, że chodzi o projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. "Zakłada on rozwój społecznych agencji najmu (SAN) i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z +Mieszkania na start+" - napisała.

Zgodnie z informacją z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu, projekt ma na celu poprawę dostępności mieszkań dla osób i rodzin o niskich i przeciętnych dochodach. Ma też złagodzić niekorzystny wpływ na rynek mieszkaniowy ograniczeń administracyjnych wprowadzonych w związku z epidemią. Projektodawca wskazał, że już w pierwszych miesiącach epidemii widać było zmniejszenie popytu na najem długoterminowy na skutek zamknięcia wyższych uczelni i sektorów gospodarki, które najczęściej zatrudniają młode osoby, a także wyjazdu z Polski pracowników z Ukrainy. Skutki epidemii, poprzez ograniczenie ruchu turystycznego, odcisnęły się też na najmie krótkoterminowym.





Społeczne agencje najmu (SAN)

Projekt noweli przewiduje uregulowanie powstawania i działalności społecznych agencji najmu (SAN) jako pośrednika łączącego rynek mieszkań komercyjnych i osoby o dochodach uniemożliwiających wynajem mieszkania na takim rynku. Zdaniem resortu, rozwój tej koncepcji może być szczególnie atrakcyjny w sytuacji większej podaży mieszkań na wynajem.

Zgodnie z projektem SAN-y specjalizują się w dzierżawieniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu mogą wynegocjować obniżenie stawki czynszu. "Jak wskazują doświadczenia zagraniczne (i nieliczne polskie), obniżka może wynieść ok. 20 proc. Zapewne w sytuacji nadpodaży mieszkań na wynajem przestrzeń do negocjacji obniżki czynszu może być większa" - wskazano.

Jako zachętę dla właścicieli lokali do wynajmowania ich SAN-om i obniżania czynszu dzierżawy w projekcie zaproponowano zwolnienie zysków z najmu z podatków dochodowych i zwolnienie usługi dzierżawy z podatku VAT.

Po wydzierżawieniu od prywatnego właściciela mieszkania mogą zostać wynajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwala na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. "Wiąże to SAN-y z realizacją polityki mieszkaniowej, szczególnie w skali lokalnej, stąd zawarte w projekcie ścisłe powiązanie działalności SAN z celami mieszkaniowymi samorządów gminnych oraz umożliwienie najemcom spełniającym ustawowe kryteria dochodowe ubiegania się o dopłaty do czynszu" - podano.

"Projektowana ustawa, realizując cele gospodarcze w zakresie rozwoju rynku mieszkań na wynajem, realizuje również cele społeczne, zwiększając ofertę mieszkaniową dla osób o niskich i średnich dochodach oraz umożliwiając funkcjonowanie innowacyjnych form rynku mieszkaniowego, jakimi są SAN-y – działające w formie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji lub spółdzielni socjalnych podmioty współpracujące z gminą, prowadzące w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej działalność polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Na zasadach ogólnych SAN mogą rozszerzyć swoją działalność o usługi socjalne kierowane do najemców potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub uzyskania stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia (wychowankowie pieczy zastępczej, młode rodziny)" - podkreślono.

Rozwój społecznych agencji najmu to element tzw. rynkowej części pakietu mieszkaniowego.(PAP)

