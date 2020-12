Ulga mieszkaniowa z dłuższym terminem na wydatkowanie środków

Ulga mieszkaniowa - dłuższy termin na wydanie przychodu z 2018 r.

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, osiągnięty w 2018 r. przychód ze sprzedaży nieruchomości będzie można wydać na cele mieszkaniowe w dłuższym terminie, do końca 2021 r. - informuje Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo podało, że minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, które przedłuży do 31 grudnia 2021 r. termin na wydanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. ze sprzedaży nieruchomości.





Ulga mieszkaniowa w PIT

Resort przypomina, że podatnicy podatku PIT, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą wydać uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu. Liczony jest on od końca roku, w którym sprzedali nieruchomość, czyli do końca 2020 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Oznacza to, że osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

Zmiany w uldze mieszkaniowej

Jeszcze w piątek (11 grudnia) projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji zewnętrznych - informuje MF. Podkreśla, że zaplanowana zmiana to efekt stałej współpracy i kontaktu z obywatelami m.in. za pomocą aplikacji Głos Podatnika.

„Od początku mojej pracy w Ministerstwie Finansów podkreślam, jak ważny jest dialog z podatnikami, naszymi klientami, a co za tym idzie, jak istotne jest wsłuchiwanie się w głosy płynące z zewnątrz. Dlatego utworzyliśmy +Głos podatnika+ – aplikację, która jest ważnym łącznikiem miedzy resortem finansów, a obywatelami. Wiele uwag czy inicjatyw, które tam się pojawiają jest brane pod uwagę podczas tworzenia lub odświeżania przepisów" - mówi, cytowany w informacji, minister Kościński.

"Przedłużenie terminu wydania przychodów ze sprzedaży mieszkań to również efekt naszego dialogu. To dowód, że taka forma współpracy jest bardzo potrzebna i potwierdzenie, że układa się ona bardzo dobrze" – dodaje.

Aplikacja "Głos podatnika"

Aplikacja "Głos podatnika" wystartowała w styczniu i jest dostępna na stronach podatki.gov.pl i twojglos.gov.pl. Ministerstwo wyjaśnia, że narzędzie to wykorzystywane jest do zbierania pomysłów i opinii, które mają usprawnić polski system podatkowy, aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby obywateli. Przez aplikację tę do fiskusa docierały sygnały od podatników, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., ale z uwagi na przedłużającą się pandemię mają problemy z wydatkowaniem przychodów do końca tego roku.

Zgodnie z informacjami MF, od udostępnienia usługi "Głos podatnika" fiskusowi zgłoszono ponad 350 pomysłów, które dotyczą różnych obszarów działalności Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. "Na ponad 90 proc. zgłoszonych pomysłów odpowiedzieliśmy" - tłumaczy MF.

Początkowo usługa umożliwiała zgłaszanie pomysłów dla czterech kategorii: PIT, CIT, VAT i tzw. Inne. Obecnie jest 13 kategorii: PIT, CIT, VAT, Koronawirus, Akcyza, Cło, Ceny Transferowe, Podatki sektorowe, Ordynacja Podatkowa, Sprawozdania, Budżet, Dialog z biznesem i Inne.

Według resortu w początkowym okresie funkcjonowania usługi tematyka zgłaszanych pomysłów i zagadnień związana była głównie z COVID-19. Wnioski dotyczyły m.in. przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zobowiązań podatkowych z uwagi na pandemię, czasowych zwolnień z podatków dla firm; zniesienia sankcji za niewywiązywanie się z terminów; wyprowadzenia 0 proc. stawki VAT dla darowizn dla środków ochrony osobistej.

Ministerstwo zapewnia, że wiele spośród zgłoszonych propozycji zostało zrealizowanych w ramach rządowych regulacji.

Dodano, że kolejna kategoria propozycji zgłaszanych przez obywateli dotyczy wprowadzenia możliwości korzystania z usług Urzędów Skarbowych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych bądź informatycznych. "Większość z postulatów z tym związanych będzie realizowana w projekcie e-Urząd Skarbowy, którego zakończenie planowane jest na 2022 r." - zapowiada MF.

Ponadto,poprzez portal zgłaszane są również problemy techniczne, sygnalizowana jest potrzeba wprowadzenia dodatkowych formularzy, które byłyby dostępne online w wersji edytowalnej. Jako przykład wskazano formularze DN1 i ZDN1, które zostały przygotowane i zamieszczone na stronie podatki.gov.pl.

Autor: Marcin Musiał

