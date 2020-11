Porównanie cen wynajmu i kupna mieszkania w największych polskich miastach - listopad 2020

Najem a kupno mieszkania – od czego zależą różnice w cenach?

Przeważnie wysokość raty kredytu, który przyjdzie nam spłacać, będzie niższa niż czynsz za wynajem lokalu. Jednak eksperci z agencji nieruchomości Nowodworski Estates zwracają uwagę na to, że o różnicach między tymi cenami decyduje kilka dość istotnych czynników.

Przede wszystkim w niektórych miastach nieruchomości kosztują więcej niż w innych - dobrym przykładem może być tutaj stolica, w której ceny zazwyczaj są jedne z najwyższych w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę tylko 4 najdroższe miejscowości, czyli Warszawę, Gdańsk, Kraków i Wrocław, można zaobserwować spore różnice w cenach mieszkań. Wysokość zarówno raty, jak i czynszu będzie nawet o 400 – 500 złotych większa w we wspomnianej już stolicy w porównaniu z największym miastem Dolnego Śląska.





Kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, jest również aktualna sytuacja na rynku. Za przykład niech posłuży obecna pandemia koronawiursa. W Polsce ma ona proporcjonalnie niewielki wpływ na branżę nieruchomości, ale i tak sprawiła, że ceny wynajmu chwilowo przestały rosnąć. Tymczasowo mniejsze jest choćby zapotrzebowanie studentów na mieszkania ze względu na ich formę zdalnego nauczania wprowadzoną na wielu uczelniach. Jak więc zauważają specjaliści z Nowodworski Estates, różnice między kosztami kupna i najmu lokalu mogą być dziś nieco mniejsze niż w okresie sprzed pandemii.

Ceny najmu i kupna mieszkania w największych miastach Polski

W poniższym zestawieniu wspieramy się danymi własnymi oraz tymi, które zawarte zostały w raporcie Expander i Rentier. Bierzemy pod uwagę mieszkania o powierzchni 40 metrów kwadratowych i zakładamy 10-procentowy wkład własny w przypadku zaciągnięcia hipoteki. Ceny nie obejmują dodatkowych opłat, administracyjnych oraz licznikowych.

Ile wynoszą różnice pomiędzy wysokością czynszu a wysokością raty kredytu i gdzie są one największe, a gdzie najmniejsze?

Wrocław – różnica 22%

Największe różnice pomiędzy cenami najmu i kupna mieszkania widać w stolicy Dolnego Śląska. Może to świadczyć o tym, że Wrocław najlepiej radzi sobie z kryzysem spowodowanym epidemią, ale równie dobrze może to być po prostu skutek niedoboru mieszkań. Średnia wysokość czynszu wynosi tu bowiem 1 760 zł. Dla porównania – miesięczna rata kredytu zaciągniętego na taką nieruchomość kosztowałaby 1 415 zł. Różnica to 315 zł, a więc aż 22%!

Gdańsk – różnica 15%

Trochę mniejszą różnicę, gdyż na poziomie 15% można zaobserwować pomiędzy cenami kupna i najmu w Gdańsku. Rata kredytu mieszkaniowego wynosi tu średnio 1 662 zł, podczas gdy za czynsz trzeba zapłacić około 1 905 zł. Każdego miesiąca daje to aż 243 zł, które mogą zostać w portfelu osoby decydującej się na zakup nieruchomości.

Warszawa – różnica 14%

Jeśli interesuje Cię mieszkanie w stolicy, przygotuj się na duże wydatki. Zarówno nieruchomości na sprzedaż, jak i te na wynajem kosztują tu znacznie więcej niż w pozostałych polskich miastach. W pierwszym przypadku musisz liczyć się z ratą w wysokości około 1 900 zł, w drugim – z czynszem na poziomie 2 172 zł. Różnica pomiędzy ceną kupna i najmu wynosi więc średnio 272 zł, co w tym przypadku oznacza 14%.

Kraków – różnica 4%

Zdecydowanie najmniej zaoszczędzisz, decydując się na zakup nieruchomości w Krakowie. Najem lokalu kosztuje tutaj zaledwie 4% więcej. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być znaczące zmniejszenie się w ostatnich miesiącach zainteresowania lokalami na wynajem wśród studentów. W Mieście Królów rata kredytu wyniesie Cię 1 604 zł, natomiast czynsz to kwota rzędu 1 667 zł miesięcznie.

Najem czy zakup – co wybrać?

Względy finansowe w większości zaprezentowanych miast jednoznacznie przemawiają za kupnem mieszkania zamiast jego najmowania. Wśród powyższego zestawienia wyróżnia się wyłącznie Kraków, gdzie opłacalność obu opcji jest na podobnym poziomie. Rozważając zakup lub najem lokalu, aby wybrać najlepszą dla siebie opcję, warto wziąć jednak pod uwagę także inne aspekty. W podjęciu decyzji istotne mogą okazać się choćby plany na najbliższą przyszłość, obecna sytuacja rodzinna czy kwestia odpowiedzialności za nieruchomość.

