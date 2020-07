Nowe zasady najmu lokali użytkowych w Warszawie - rozszerzony zakres obniżek czynszu

Do tej pory funkcjonował mechanizm jednokrotnego obniżenia czynszu - przez maksymalnie 3 miesiące w okresie 5 lat. Jak przekazał ratusz, okazał się on niewystarczający, gdyż nie uwzględniał sytuacji nadzwyczajnych, takich jak pandemia koronawirusa.

Miasto będzie teraz mogło obniżyć czynsz, gdy z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przez rząd dochody najemcy spadną lub będzie on musiał zamknąć lokal. Okres obniżki będzie przedłużony o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, jeśli kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. W takich przypadkach najemca będzie mógł skorzystać z obniżki, nawet jeśli zrobił to już w okresie ostatnich 5 lat.





Druga zmiana dotyczy wprowadzenia poręczenia przez inny podmiot kaucji, która może zastąpić wpłatę na konto wynajmującego. Podmiot poręczający musi spełnić szereg warunków. Najemca lokalu w przypadku skorzystania z takiej pomocy nie blokuje sobie pieniędzy, które będzie mógł przeznaczyć na rozwój swojej działalności.

Według danych władz miejskich - od marca z pomocy ratusza skorzystało dotychczas ponad 3000 warszawskich przedsiębiorców na łączną kwotę 20 mln zł. (PAP)

Autorka: Alicja Skiba

