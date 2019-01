Modułowo Komfortowo Kompaktowo

Zaproszeni goście, polscy i duńscy specjaliści oraz naukowcy rozmawiać będą o budownictwie przyszłości w kontekście środowiskowym, technologicznym, gospodarczym i społecznym. Wydarzenie będzie także okazją do omówienia studium przypadku, czyli prezentacji 12 jednorodzinnych katalogowych domów modułowych w standardzie Multi Comfort z możliwością personalizacji.

Kluczowym punktem konferencji będzie debata z udziałem ekspertów niezależnych „Komfort i budownictwo modułowe – czy Polska jest na to gotowa / czy Polaków stać na to, by nie być gotowymi?”

W wydarzeniu wezmą udział m.in. założyciel BJERG Architecture Kjeld Bjerg, właściciel i założyciel NILAN Torben Andersen czy ekspert od akustyki dr inż. Leszek Dulak z Politechniki Śląskiej.

DEBATA POLSKO-DUŃSKA

Obecnie, w zurbanizowanym świecie, ludzie spędzają w budynkach ok. 90% czasu. Kluczem do naszego dobrego samopoczucia staje się więc komfort w pomieszczeniach, wewnątrz których pracujemy, odpoczywamy, uczymy czy bawimy się. Wiedza dotycząca czynników kształtujących odczuwanie komfortu w obiektach oraz zachowanie prawidłowej równowagi pomiędzy nimi są kluczowe dla projektowania przyjaznych, zdrowych i energooszczędnych budynków.

Organizatorami debaty są biuro architektoniczne BJERG, producent domów modułowych ELMOT, producent systemów wentylacyjnych i pomp ciepła NILAN-POLSKA oraz przedstawiciele Multi Comfort Saint-Gobain, programu definiującego najwyższy standard dla nowoczesnego budownictwa z procesem certyfikacji.

Data i miejsce:

Warszawa, 22 stycznia 2019 r. (godz. 13.30-16.30)

Sala lustrzana SARP

Ul. Foksal 2

Zgłoszenia udziału pod adresem: edyta.holona@royalbrand.pl