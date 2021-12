Paweł Kisiel: Rynek budowlany w 2022 - czy warto odkładać remont? [PODCAST]

Czego branża budowlana spodziewa się po 2022 roku? Czy ceny materiałów budowlanych nadal będą rosnąć? Czy warto odkładać remont lub budowę mieszkania, mając nadzieję na stabilizację rynku?

Mieszkanie bez wkładu własnego w 2022 r. - jakie trzeba spełnić warunki, aby go otrzymać?

Wielu Polaków marzy o zakupie własnego M. Jednak dla dużej części jest to nieosiągalne. Barierą jest między innymi konieczność wpłaty wkładu własnego. W 2022 roku w życie wejdzie nowy program, który umożliwi zaciągniecie kredytu hipotecznego bez niego. Jednak trzeba spełnić wiele warunków. Jakich? Kiedy dokładnie program wchodzi w życie?

Czy ceny mieszkań spadną w 2022?

Uczestnicy rynku nieruchomości uważnie przyglądają się jak obecna sytuacja gospodarcza i pandemiczna wpłynie na jego losy. Jaką przyszłość wieszczą dla niego eksperci?

Święta Bożego Narodzenia – ilu Polaków traktuje je jako święto rodzinne? [Badanie]

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków magiczny czas. Większość z nich jest katolikami, a to w tej religii jedno z dwóch najważniejszych świąt w roku. Jak je spędzimy w tym roku? Z zachowaniem jakich tradycji?

Korzystanie z nieruchomości wspólnej przez współwłaścicieli - podział quad usum

Brak regulacji dotyczących podziału nieruchomości wspólnej do korzystania może utrudniać korzystanie z części wspólnych nieruchomości takich jak miejsca postojowe, czy też części elewacji przeznaczone na szyldy reklamowe dla lokali usługowych.

Zakup mieszkania na kredyt – zmiany od 2022 roku

Rok 2021 żegnamy z rekordowymi cenami nieruchomości. Jak pokazują dane zebrane przez Expandera i Rentier.io, przeciętnie o 15% wyższymi niż przed rokiem. Jak będzie wyglądać przyszły rok na rynku mieszkaniowym i o jakich zmianach dotyczących hipotek powinni wiedzieć przyszli kredytobiorcy? O tym eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego.

Koszty utrzymania mieszkania w 2022 roku – przed nami seria podwyżek

Początek 2022 roku przywita nas wyższymi kosztami utrzymania mieszkań. Ceny energii elektrycznej i gazu rosną, dodatkowo inflacja i coraz wyższe ceny na sklepowych półkach. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost kosztów utrzymania mieszkań.

Użytkowanie wieczyste gruntu - do kiedy trzeba opłacić za 2022 rok?

Użytkowanie wieczyste gruntu. Zakończenie roku i rozpoczęcie nowego to nie tylko czas postanowień noworocznych, ale także finansowe rozliczenia. Każdorazowo sięgamy do pamięci bądź notatek za co i w jakim terminie powinniśmy uiścić roczne opłaty. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest jedną z nich. W minionym roku termin został jednak wyjątkowo przesunięty. Co z 2022 rokiem?

Dom wybudowany na cudzej działce – i co teraz?

Sytuacja związana z wzniesieniem budynku na cudzym gruncie jest częstsza niż można by sądzić. Wyjaśniamy, jak w takim przypadku może wyglądać rozliczenie między stronami.

Polski Ład - zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu

Polski Ład wprowadza poważne zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu lokali mieszkalnych. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku, a w pełni nowe rozwiązania wejdą w życie w roku 2023.

Budownictwo mieszkaniowe - deweloperzy budują na potęgę

Budownictwo mieszkaniowe. GUS udostępnił dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego, z których wynika, że od stycznia do listopada 2021 r. na rynek nieruchomości trafiło więcej mieszkań niż w analogicznym czasie roku poprzedniego. O ile? A ile Starostwa wydały w tym czasie nowych pozwoleń na budowę?

Darowizna mieszkania. Co warto wiedzieć?

Darowizna mieszkania. Polskie prawo przewiduje bezpłatne przekazanie własnego mieszkania na rzecz innej osoby. Dokonywane jest zwykle na rzecz najbliższej rodziny. Jednak nie ma prawnych przeciwskazań, aby obdarować mieszkaniem również osobę niespokrewnioną. Jednak każda z nich niesie za sobą inne konsekwencje podatkowe. Jakie?

Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie dynamiczne do góry – o ile?

Od marca br. obserwuje się rosnący trend w dynamice cen produkcji budowlano-montażowej w skali roku - wynika z analizy Głównego Urzędu Statystycznego

Rynek nieruchomości - co działo się w 2021 roku?

Rynek nieruchomości - 2021 był dla branży rokiem wzrostu i pełnego rozkwitu po nieprzewidywalnym i gwałtownie zmiennym 2020. Na rynku pojawiło się więcej mieszkań, zainteresowanie nimi rosło, a deweloperzy starali się jak najszybciej reagować na wzrastający popyt.

Czy mieszkania będą coraz droższe?

Co podbija ceny mieszkań? Czy będziemy obserwować ich dalsze podwyżki? W jakim tempie rosną koszty budowy? Czy ograniczenie zdolności nabywczej i dostępu do kredytów przełoży się na wyhamowanie popytu i wzrostu stawek rynkowych?

Ceny gazu w 2022 roku - ogrzewanie droższe o 174 zł miesięcznie

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zmiany te oznaczają duże zmiany rachunków dla gospodarstw domowych korzystających z usług PGNiG OD i PSG. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. Dla odbiorców z grupy W 2.1 (zużywający gaz do gotowania i grzania wody) płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

Rachunek za prąd w 2022 roku - miesięcznie zapłacimy o 21 zł więcej

Rachunek za prąd w 2022 roku. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w 2022 roku rachunki gospodarstw domowych za energię elektryczną wzrosną przeciętnie około 21 złotych netto (bez VAT) miesięcznie. Kwotę tę obliczono dla średniego zużycia w 2020 r. odbiorców z grup taryfowych G11 (1813 kWh rocznie). Grupa G11 (tj. przede wszystkim gospodarstwa domowe) stanowi ok. 87 proc. wszystkich odbiorców w grupach G.

Rynek magazynowy w Polsce – wpływ rozwoju e-commerce

Dynamiczny rozwój sektora e-commerce, który w czasie pandemii nabrał niebagatelnego znaczenia, silnie wpłynął na rynek nieruchomości magazynowych. Obecnie trwa wyścig o znalezienie lepszych lokalizacji na powierzchnie magazynowe, które zaspokoiłoby zapotrzebowanie przedsiębiorstw.

Do kiedy można odliczyć od podatku wydatki na remont mieszkania pod wynajem?

Remont mieszkania pod wynajem. Polski Ład to szereg zmian podatkowych. Nowe regulacje objęły również prywatny najem mieszkań. Po zmianie przepisów właściciele mieszkań nie będą już mogli odliczyć kosztów remontu mieszkania. Kiedy zmiany dotyczące najmu wejdą w życie?

Inwestycje w nieruchomości komercyjne – Polska na czele regionu CEE

Inwestycje w nieruchomości komercyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej cieszą się dużym wzięciem, co odzwierciedlają dobre wyniki. Jak wypadła Polska?

Czynsz za mieszkanie komunalne - jak jest ustalany?

Czynsz za mieszkanie komunalne. Gminy posiadają swobodę w zakresie ustalania czynszu za mieszkania komunalne. Stawki czynszów muszą jednak odzwierciedlać np. stan lokalu oraz budynku. Wiele samorządów gminnych ustala roczny czynsz na poziomie znacznie mniejszym od ustawowego limitu (wynoszącego 3% wartości odtworzeniowej mieszkania). Lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe muszą być przynajmniej dwukrotnie tańsze niż komunalne mieszkania z najniższym czynszem.

Milenialsi na rynku nieruchomości – zmienią segment premium?

Pokolenie urodzone w latach 1980-1995 już na dobre zagościło na rynku nieruchomości. Czy Millenialsi wybierają również inwestycje premium? Jaką rolę odegrają na rynku luksusowych apartamentów?

Rynek materiałów budowlanych – ceny ostro w górę

Kolejny rekord drożyzny materiałów budowlanych. Czy jest nadzieja na koniec windowania cen?

Jak rozliczyć najem krótkoterminowy?

Rozliczenie krótkoterminowego najmu mieszkania. Ta forma najmu mieszkania cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Mimo, że wymaga większego zaangażowania, to zwykle przynosi większe dochody niż najem tradycyjny. Dotyczy w dużej mierze najmu mieszkań w celach turystycznych, ale nie tylko. W jaki sposób właściciel powinien rozliczyć się z fiskusem?

Mieszkanie i kredyt - pod koniec roku taniej?

Mieszkanie i kredyt - pod koniec roku taniej? Banki i deweloperzy mają dziś szczególną motywację, aby szczerze powalczyć o klientów. Pod koniec roku waży się bowiem to, czy będą mieli czym pochwalić się przed swoimi akcjonariuszami. Będąc klientem warto to wykorzystać. Nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych – tyle można przeciętnie ugrać kupując mieszkanie i zaciągając na ten cel kredyt pod koniec roku. Tak przynajmniej sugerują dane za ostatnie lata. Chodzi o to, że co do zasady ceny i oprocentowanie nieznacznie spadają właśnie na przełomie lat. Nie inaczej może być i tym razem.