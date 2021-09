Rekord Guinnessa dla elektryka. Konkretnie ciężarówki.

Rekord Guinnessa dla elektryka? Nie elektryka, a elektrycznej ciężarówki. Za co? Za najdłuższy dystans pokonany bez ładowania.

Rekord Guinnessa dla elektryka. Przy czym elektryk był wyjątkowy!

Rekord Guinnessa dla elektryka to tytuł wyjątkowy. Partnerzy biorący udział w jego biciu wybrali zatem specjalny pojazd - mowa o ciężarówce Futuricum. Podstawą dla e-ciężarówki stało się Volvo FH. 19-tonowy samochód jest zasilany mocą 680 koni czerpaną z silników elektrycznych. W zestawie dołączony jest też największy akumulator do samochodów ciężarowych w Europie - ma pojemność 680 kilowatogodzin. Tak przygotowany pojazd na co dzień jest używany przez DPD Switzerland w ruchu regionalnym.

Rekord Guinnessa dla elektryka: DPD, Futuricum i... Continental

W pierwszym akapicie opisanych zostało dwóch pierwszych partnerów bijących rekord - tj. DPD Switzerland i Futuricum. W stawce cały czas brakuje jednak jeszcze jednej firmy. Uzupełnieniem stał się bowiem Continental, który dostarczył opony zaprojektowane z myślą o niskich oporach toczenia - mowa o modelu EfficientPro.

Nasze opony zapewniają zarówno wysokie przebiegi, jak i wyjątkowo niskie opory toczenia, a tym samym oferują istotne cechy dla ekonomicznej eksploatacji pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym. EfficientPro to sprawdzony model, który został opracowany specjalnie z myślą o transporcie długodystansowym. - powiedział Hinnerk Kaiser, szef działu rozwoju produktów opon ciężarowych EMEA w Continental.

Rekord Guinnessa dla elektryka za 1099 km na jednym ładowaniu

Jeżeli chodzi o sam rekord Guinnessa dla elektryka, do jego pobicia wybrany został tor w pobliżu Hanoweru, w centrum testowym Continental. Ma on kształt owalny i długość 2,8 kilometra. Ciężarówka Futuricum z dwoma kierowcami zrobiła 392 okrążenia ze średnią prędkością 50 km/h. Skutkiem jego przejazdu stał się wpis w Księdze Rekordów Guinnessa za najdłuższy dystans pokonany przez elektryczny samochód ciężarowy bez przerwy na ładowanie, z wynikiem 1 099 kilometrów.

Pobicie rekordu Guinnessa dla elektryka - główne dane: