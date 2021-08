Rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się. Ostatnie 30 lat minęło pod znakiem 5-krotnego wzrostu ilości samochodów i wzrostu długości dróg.

Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut!

Statystyki nie kłamią. W Polsce jest coraz więcej samochodów. O ile trzy dekady temu nad Wisłą było zarejestrowanych 6 milionów aut osobowych, o tyle dziś liczba wzrosła do 30 milionów.

Z danych ACEA wynika, że na koniec 2018 roku na 1000 Polaków przypadało 617 samochodów. To wynik wyższy niż na Słowacji, w Czechach czy Niemczech i Wielkiej Brytanii. - wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów EFL.

Rynek motoryzacyjny w Polsce Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

Więcej aut i to jakich aut!

Zmieniła się jednak nie tylko ilość aut, ale i same samochody. Na początku lat 90. w Polsce dominowały Maluchy. A ich moc sięgała zaledwie... 27 koni mechanicznych. Drugie miejsce w rankingu popularności zajmował Duży Fiat - włoski sedan oferował już 75 koni mocy. Popularny na drogach nad Wisłą okazywał się też np. rodzimy Polonez. Jak sytuacja wygląda dziś? Dziś dominuje Skoda Octavia czy Toyoty Yaris i Corolla. Niegdyś japońskie modele pozostawały głównie w sferze marzeń Polaków.

Rynek motoryzacyjny w Polsce Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

Przez ostatnie 30 lat budowaliśmy też drogi

Skala postępu polskiego rynku motoryzacyjnego to też skala dobudowanych dróg. Jak czytamy w raporcie EFL: "Na początku lat 90-tych długość wszystkich autostrad i dróg ekspresowych wynosiła zaledwie 399 km. Dziś jest to ponad dziesięć razy więcej - 4269 km."

Rynek motoryzacyjny w Polsce Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

Rynek motoryzacyjny w Polsce. Co z cenami paliw?

Co z cenami paliw? 30 lat zmieniło niewiele - nadal jest... drogo! Na początku lat 90. litr benzyny 95 kosztował w Polsce dokładnie 5098 zł - czyli nieco ponad 5 dzisiejszych złotych. Obecnie bezołowiowa ponownie przekroczyła 5 zł. Różnica jest jednak taka, że "30 lat temu za średnią miesięczną pensję można było kupić ok. 360 litrów benzyny. Dziś ponad dwa razy więcej – ok. 760 litrów."

Rynek motoryzacyjny w Polsce Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat