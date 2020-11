Triggo: współpraca z Giugiaro i plan wejścia na rynek chiński

Triggo ramię w ramię z Giugiaro

Pierwsza z dobrych informacji dotyczy nowego partnera Triggo. Tym zostało właśnie studio Giugiaro. Włoska firma stylistyczno-inżynieryjna ma w swoim portfolio pracę na rzecz takich gigantów rynku motoryzacyjnego jak Alfa Romeo, Lamborghini, Maserati, VW, Seat czy Fiat. Teraz razem z polską firmą będzie opracowywać wersję miejskiego samochodu elektrycznego dedykowanego klientowi chińskiemu.

Nawiązanie współpracy z ItalDesign-Giugaro to bardzo dobra wiadomość dla projektu Triggo, stanowiąca krok milowy w jego rozwoju. Zainwestowaliśmy dotąd znaczne środki i wysiłek w zabezpieczenie praw własności intelektualnej na rynku chińskim, a nasz partner ma szerokie relacje z największymi tamtejszymi producentami. Priorytetem jest sprzedaż licencji Triggo na ten ogromny, ale wysoko stawiający poprzeczkę rynek. W drugiej kolejności chcemy wdrożyć produkcję OEM na rynki Azji Południowo-Wschodniej - ItalDesign opracuje wersję Triggo dedykowaną temu obszarowi. Liczymy, że podjęta współpraca doprowadzi do szybkiej ekspansji naszego wyjątkowego rozwiązania na kontynencie azjatyckim - mówi Rafał Budweil, Prezes Zarządu Triggo S.A.





Triggo: co udało się zrobić do dziś?

Triggo S.A. w połowie 2020 roku zakończyło prace projektowe nad wersją Triggo gotową do komercjalizacji na rynkach europejskich. To pozwoliło przejść do kolejnych etapów rozwoju projektu, m.in. intensyfikacji rozmów z podmiotami zainteresowanymi dystrybucją pojazdu w UE, rozpoczęcia procesu badań homologacyjnych, prowadzonych przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz budowy założeń procesu produkcyjnego w kraju.

W ostatnich miesiącach mimo zaistniałych utrudnień, spółka rozpoczęła rozmowy o współpracy z międzynarodowymi brandami motoryzacyjnymi. Potencjalni partnerzy są zainteresowani wejściem w szybko rozwijające się obszary nowej, ekologicznej mobilności miejskiej.

Źródło: Materiały prasowe Triggo