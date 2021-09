Nissan Townstar – według zapowiedzi firmy – ma zmienić zasady gry. To nowy, lekki dostawczak, który zaoferuje m.in. silniki benzynowe i elektryczne.

Nissan Townstar to nowy i funkcjonalny dostawczak

Nissan Townstar został zaprojektowany na płycie podłogowej CMF-CD. Auto powstało z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które poszukują odpowiedniej przestrzeni ładunkowej. Paka ma 3,9 m3 - co daje możliwość przewozu dwóch europalet. Ładowność ma 800 kg. A do tego Townstar umożliwia holowanie ładunku o masie do 1500 kg. Dostępu do przestrzeni załadunkowej chronią drzwi 60:40 otwierane pod kątem 180 stopni lub klasyczna klapa.

Nissan Townstar Nissan Townstar: lekki dostawczak i eko-napędy

Nissan Townstar: nowoczesny, ale zachowawczy

Wersja pasażerska Nissana Townstar połączy praktyczną przestrzeń dla rodziny z dużym bagażnikiem. Kufer ma liczyć aż 775 litrów. To raz. Dwa i wersja osobowa, i towarowa oznaczają atrakcyjną stylizację. W projekcie uwzględniono charakterystyczne reflektory LED oraz aerodynamiczną osłonę przednią. Design jest zachowawczy, ale nowoczesny. To samo dotyczy kabiny pasażerskiej.

W obliczu zaostrzonych norm emisji, ograniczeń wjazdowych do miast i stale rosnącego zapotrzebowania na dostawy krótkodystansowe, duże i małe firmy muszą znaleźć skuteczne i zrównoważone rozwiązania, aby zachować konkurencyjność i zoptymalizować swoją działalność - powiedziała Emmanuelle Serazin, dyrektorka ds. sprzedaży dla klientów flotowych i samochodów użytkowych w Nissan Europe.

Nissan Townstar i 20 systemów bezpieczeństwa

Nissan Townstar to 20 nowych technologii. Dostawczak jest w stanie reagować na boczne podmuchy wiatru czy kołysanie przyczepy. A do tego auto ma inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, system wspomagania kierowcy ProPILOT oraz po raz pierwszy wprowadzi system kamer 360 stopni w segmencie kompaktowych samochodów użytkowych.

Nissan Townstar: benzyniak i silnik elektryczny

Nissan Townstar będzie konfigurowany z jednym z dwóch układów napędowych. Pierwszym jest benzyniak o pojemności 1.3 litra. Motor ma 130 koni mocy, 240 Nm momentu obrotowego i spełnia normy emisji spalin Euro 6d. Kolejnym jest silnik elektryczny dysponujący momentem obrotowym na poziomie 245 Nm. Bateria 44 kWh gwarantuje zasięg na poziomie 285 km. Auto otrzyma ogólnoeuropejską gwarancję na 5 lat lub 160 000 km. W przypadku napędu bateryjnego akumulator będzie chroniony przez 8 lat lub 160 000 km.

Nissan Townstar EV - dane techniczne: