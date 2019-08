Używane: Seat Ibiza IV (2008 - 2017) - opinie i typowe usterki

Seat Ibiza czwartej generacji został zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w roku 2008. Tym samym model uzupełnił ofertę Grupy Volkswagena w segmencie B. Co można powiedzieć o modelu? Przede wszystkim urzeka designem! Ostre linie z jednej strony sprawiają, że miejski hatchback wygląda dynamicznie. Z drugiej wpisują go w gamę stylistyczną Seata. Zabieg okazał się trafiony, dzięki czemu Ibiza 6J mogła się podobać nie tylko zaraz po premierze, ale dobrze prezentuje się nawet dziś. Kto zadecydował o sukcesie? Auto zaprojektował Luc Donckerwolke - autor karoserii Lamborghini Murcielago i Gallardo.

Używane: Seat Ibiza IV - różne wersje, różna uroda

Hiszpanie zdecydowali się na stworzenie trzech wariantów nadwoziowych. Podstawę stanowi oczywiście Seat Ibiza IV w wersji 5-drzwiowej - to trzon sprzedaży w segmencie B w XXI wieku. Osobom młodszym dedykowana została wersja 3-drzwiowa. Ta charakteryzuje się m.in. niżej zarysowaną linią dachu i mniejszymi światłami z tyłu. Drobne zmiany spowodowały, że samochód stał się zgrabniejsza i jeszcze bardziej dynamiczny. Nieco gorzej wygląda kombi. W jego przypadku na rzecz praktyczności do gry wkroczyła niestety pewna dawka toporności.

reklama reklama



Nie tylko nadwozie, ale i deska rozdzielcza używanego Seata Ibizy IV dobrze wpisuje się w ówczesne trendy stylistyczne hiszpańskiej marki. A to oznacza zegary schowane w tubach oraz wszechobecny minimalizm. Zalety? Ilość przycisków została ograniczona do absolutnego minimum, przez co obsługa jest naprawdę intuicyjna. Wady? Oczom kierowcy ukazują się połacie plastików - twardych, nieprzyjemnych w dotyku i momentami mocno trzeszczących. Fotele Ibizy dobrze trzymają ciała pasażerów na boki, a jakość tapicerki jest wysoka. Spora jest też przestrzeń. Kufer liczy w wersji 3d od 284 do 930 litrów, 5d od 292 do 938 litrów, a kombi od 430 do 1164 litrów.

Zobacz również: Z tymi silnikami mogą być problemy: 1,2 TSI VAG

Gama silnikowa używanego Seata Ibizy IV jest niezwykle szeroka. Kierowca wybierający model używany może zdecydować się na jeden z 10 motorów benzynowych i jednego z 9 diesli. Jednostki oczywiście nie były oferowane jednocześnie. Gama zmieniała się stopniowo w latach 2012 i 2015. Ofertę używanej Ibizy otwiera 3-cylindrowy silnik 1.2 MPI. Jednostka oferuje 60 lub 70 koni mechanicznych i w obydwu wersjach cierpi na chroniczny brak… siły! A to jeszcze nie koniec problemów. Uroda tego benzyniaka jest taka, że spala olej silnikowy. Jako że miska olejowa nie jest zbyt pojemna, ubytek może doprowadzić do uszkodzenia napinacza łańcucha rozrządu, ewentualnie zatarcia jednostki.