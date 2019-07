Silniki 1.6 TDI Volkswagen - awarie, problemy, opinie

Zaostrzające się przepisy dotyczące norm emisji spalin były nieubłagane. W efekcie Grupa Volkswagena pod koniec pierwszej dekady XXI wieku została zmuszona do stopniowego uśmiercania swojej legendy - diesla 1.9 TDI. Powolna śmierć dotychczasowego króla wytworzyła jednak przestrzeń, w której znalazło się miejsce dla innego hegemona. I rola ta nie przypadła nieudanemu silnikowi 2.0 TDI zasilanemu pompowtryskiwaczami. Lukę w roku 2009 zapełniła jednostka z rodziny EA 189 o oznaczeniu 1.6 TDI.

Diesel miał 1598 cm3 pojemności. Do tego otrzymał 4 cylindry, 16-zaworową, aluminiową głowicę i doładowanie ze zmienną geometrią łopatek. Blok jednostki powstał z żeliwa, a jej konstrukcja została uzupełniona serią innowacji. Przykład? W stosunku do motoru 2.0 TDI ropniak nie otrzymał panewek korbowodowych, a w miejscu wałków wyrównoważających inżynierowie zastosowali hydrauliczne zawieszenie. Standardem był też zawór EGR chłodzony wodą czy plastikowy kolektor ssący.

Silniki 1.6 TDI Volkswagen - godny następca 1.9 TDI?

Bardzo ważnym zadaniem postawionym przed twórcami silnika 1.6 TDI Grupy Volkswagena stało się spełnienie wymogów obecnych i przyszłych norm emisji spalin. Właśnie dlatego jednostka w pierwszej kolejności została wyposażona we wtrysk typu common rail - z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi. Dodatkowo standardem był filtr cząstek stałych, który stał się elementem modułu składającego się też z sondy lambda i katalizatora. W ten sposób inżynierowie oszczędzili przestrzeń. Zwiększyli jednak ewentualne koszty napraw.

W roku 2012 diesel 1.6 TDI przeszedł modernizację. W jej ramach stał się członkiem rodziny silników nowego typu - EA 288. A to świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze Niemcom udało się osiągnąć technologiczny sukces. Jednostka była chętnie wybierana przez kierowców i sprawdzała się w toku eksploatacji. Po drugie to silnik wolumenowy. Na przestrzeni lat był konfigurowany w siedmiu wariantach mocy i był montowany w serii niezwykle popularnych modeli segmentów B, C, D i minivan.

Silniki 1.6 TDI - oznaczenia:

75 KM - CAYA, CAYE

90 KM - CAYB, CRKA, CLHB

102 KM - CAYD

105 KM - CAYC, CLHA

110 KM - CRKB

116 KM - CEKA

120 KM - DCXA

Silniki 1.6 TDI - modele samochodów:

Seat: Ibiza, Leon, Altea

Skoda Fabia, Roomster, Octavia, Superb

Volkswagen: Polo, Golf, Golf Plus, Touran, Caddy, Jetta, Passat

Audi: A1, Audi A3

Silnik 1.6 TDI - dane techniczne producentów: