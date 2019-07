Silnik 1.4 16v MPI Volkswagen - awarie, problemy, opinie

Niemcy w połowie lat dziewięćdziesiątych zorientowali się, że choć posiadają szeroką gamę silników, większa część konstrukcji przeznaczonych do segmentu pojazdów popularnych, korzysta z przestarzałej bazy technologicznej. Postanowili zatem to zmienić. Jeden z pierwszych powiewów świeżości pojawił się w roku 1996. To wtedy pod maską Ibizy drugiej generacji i Cordoby pierwszej generacji zadebiutował silnik 1.4 MPI o oznaczeniu AFH. Moc? Ta sięgnęła 101 koni mechanicznych. Postęp w stosunku do 60-konnej wersji 8-zaworowej był zatem potężny!

Silnik 1.4 16v MPI Volkswagen - prosta technologia i kilka wariantów mocy

Recepta na osiągnięcie tak dobrego wyniku nie była mocno skomplikowana. I tak naprawdę została oparta nada o wielopunktowy wtrysk paliwa uzupełniony jedynie wykonaną z aluminium, 16-zaworową głowicą. Benzyniak ma pojemność na poziomie 1390 cm3. Dość szybko jego oferta była uzupełniana kolejnymi wariantami mocy. W roku 1997 pod maską Volkswagena Golfa czwartej generacji zadebiutowała wersja 75-konna. W pierwszej dekadzie XXI wieku na rynku pojawiły się modele 80- i 86-konne.

Wykorzystanie prostej bazy technologicznej i uzupełnienie wtryskiem wielopunktowym przyniosło dość ważny skutek. Silnik 1.4 MPI Volkswagena idealnie nadaje się do zasilania gazem. Prawidłowo zamontowana instalacja LPG wykonana w technologii sekwencyjnej z jednej strony pozwala na jazdę za grosze! Pokonanie stu kilometrów w mieście może kosztować mniej niż 19 złotych. Z drugiej regularnie serwisowany układ nie powinien odbić się na kondycji silnika. Jednostki bez większych trudności pokonują nawet 250 tysięcy kilometrów.

Silnik 1.4 16v MPI Volkswagena to niezwykle popularna jednostka napędowa. Motor występował przede wszystkim w segmencie B i tak wolumenowych modelach jak Volkswagen Polo, Seat Ibiza i Cordoba czy Skoda Fabia. Był jednak też spotykany w segmencie A (Seat Arosa, Volkswagen Lupo i Fox) czy segmencie C (Volkswagen Golf, Bora i New Beetle, Skoda Octavia, Seat Leon i Toledo). Jak wyglądają interwały serwisowe? Na początek kierowca musi pamiętać o wymianie 3,5 litra oleju - co 15 tysięcy kilometrów lub raz do roku. Drugą z konieczności jest zmiana paska rozrządu - co 90 tysięcy kilometrów.

Silnik 1.4 16v MPI Volkswagen - modernizacja z roku 2002 była ważna

Konstrukcja silnika 1.4 MPI Volkswagena co do zasady jest trwała. To jednak nie oznacza, że jednostka jest całkowicie wolna od wad. Czasami wady te potrafią być nawet dość rażące. Przykład? Ten dotyczy szczególnie wersji produkowanych przed 2002 rokiem. W modelach tych dochodziło np. do przypadków zamarznięcia odmy olejowej. Smarowidło wyrzucane na zewnątrz przez otwór bagnetu znikało z silnika, a to prowadziło do szybkiego zatarcia. Druga z poważnych wad dotyczyła pierścieni tłokowych. Te wypalały się dość szybko i sprawiały, że w benzyniaku zdecydowanie rosło zapotrzebowanie na olej.