Używane: Fiat Panda III (od 2011) - opinie i typowe usterki

Trzecia generacja włoskiego hitu sprzedaży została zaprezentowana w roku 2011 podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Czy postęp w stosunku do poprzednika był duży? Z pewnością nie. Auto tak naprawdę technologicznie bazowało na Pandzie II oraz płycie Fiat Mini Platform znanej z Fiata 500, Fiata 500L, Forda Ka i Lancii Ypsilon. I choć podstawy były praktycznie takie same, inżynierowie dopracowali niektóre szczegóły z aspektami designu nadwozia i wnętrza na czele. Panda III niestety nie miała najlepszych informacji dla Polaków. W tej generacji montaż pojazdu przeniesiono z Tychów do Pomigliano d'Arco we Włoszech.

Używane: Fiat Panda III - hatchback nabrał kształtów

Karoseria hatchbacka urosła i stała się bardziej obła - zupełnie tak jakby auto przytyło! Poza tym Panda zachowała jedną wartość - nadal w ruchu miejskim wygląda niezwykle sympatycznie. Co z wnętrzem? Plastiki są bardzo twarde. To jednak segment A, więc niczego innego kierowca nie ma prawa oczekiwać. To samo dotyczy ilości miejsca czy bagażnika o pojemności od 225 do 260 litrów. Konsola została zaprojektowana w oparciu o dość dyskusyjnie wyglądające kwadraty. Mimo wszystko jest dobrze przemyślana i naprawdę ergonomiczna. Właściciela drażnić mogą jeszcze trzy rzeczy - czerwone podświetlenie monochromatycznego ekranu, ograniczona widoczność do tyłu i słabo pracujący nawiew.

Paleta silnikowa używanego Fiata Pandy III składa się z czterech motorów. I choć modele TwinAir czy MultiJet były nowoczesne i całkiem dynamiczne, prawdziwym hitem stała się jednostka 1.2 Fire. Benzyniak ma 4 cylindry i 8-zaworową głowicę, a do tego pamięta jeszcze czasy świetności takich modeli jak Uno. W skrócie mówiąc jest rynkowym dinozaurem! To nie przeszkadza mu jednak w rozwijaniu 69 koni mechanicznych i 102 Nm momentu obrotowego. Tak skonfigurowana Panda III osiąga pierwszą setkę w 14,2 sekundy. Prędkość maksymalna sięga 164 km/h.

Benzyniaki z serii Fire nigdy nie były przesadnie oszczędne. Choć producent w oficjalnej specyfikacji podawał spalanie w mieście wynoszące 6,7 litra, w realnych warunkach lepiej przygotować się na 8 - 9 litrów. Na szczęście wysokie zapotrzebowanie na paliwo jeszcze nie stanowi tragicznej informacji, bo 8-zaworowa konstrukcja idealnie nadaje się do zasilania LPG. Trwałość? W Pandzie II silnik miał problemy z pękającą obudową alternatora. Tutaj stały się one sporadyczne. Motor nadal jest też wyposażany w bezawaryjny rozrząd. Więc jeżeli pasek zerwie się… wystarczy założyć nowy i można bez remontu wyjechać z warsztatu.