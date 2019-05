Silnik 1.0 i 0.9 TwinAir - awarie, problemy, opinie

W roku 2010 Fiat ogłosił wielki sukces swoich inżynierów. Pokazał światu dwa nowe silniki. Mowa o jednostkach 1.0 TwinAir i 0.9 TwinAir. Konstrukcje są o tyle ciekawe, że skupiają uwagę nie tylko za sprawą niewielkiej pojemności. Bardzo ciekawie brzmi też ich podstawa technologiczna, a w szczególności fakt wyposażenia ich wyłącznie w dwa cylindry ustawione w rzędzie. Motory dwucylindrowe spotykane są obecnie przede wszystkim w segmencie mikrosamochodów i motocykli. Co zatem podkusiło Włochów?

Silnik 0.9 TwinAir - mniej cylindrów to… mniejsze tarcie!

Dwucylindrową konstrukcję silnika 0.9 TwiAir przedstawiciele Fiata tłumaczyli w dość prosty sposób. Ich zdaniem oznacza ona mniejsze tarcia wewnętrzne i niższe spalanie. A to szczególnie pożądane w sytuacji, w której na rynku motoryzacyjnym w Europie hegemonem stają się normy emisji spalin i zapotrzebowanie na paliwo. Jak to wygląda w praktyce? Oficjalne dane techniczne producenta brzmią optymistycznie. Wolnossący motor 1.0 TwinAir o mocy 60 koni mechanicznych i pojemności 964 cm3 zamontowany pod maską Fiata 500 emituje do atmosfery zaledwie 88 gramów CO2 na każdy kilometr.

Jeszcze lepsze informacja dla kierowców ma jednak doładowany silnik 0.9 TwinAir o mocy 85 koni mechanicznych. Ten rozpędza Pięćsetkę do pierwszej setki już w 11,5 sekundy i w tym samym czasie spala w cyklu mieszanym tylko 4,1 litra benzyny. To oznacza emisję CO2 na poziomie 95 gramów na kilometr oraz możliwość spełnienia restrykcyjnych norm emisji spalin. Poza tym jednostka jest naprawdę kompaktowa! Silnik 0.9 TwinAir ma pojemność 875 cm3 i tylko 35 cm długości.

Silnik 0.9 TwinAir i 1.0 TwinAir - moc:

1.0 TwinAir - 60 KM

0.9 TwinAir CNG - 80 KM

0.9 TwinAir - 85 KM

0.9 TwinAir - 105 KM

Silnik 0.9 TwinAir i 1.0 TwinAir - dane techniczne producenta:

Fiat 500 Moc Moment obrotowy Przyspieszenie Prędkość maksymalna Średnie spalanie Emisja CO2 1.0 TwinAir 60KM 88 Nm 15,0 s. 159 km/h - 88 g/km 0.9 TwinAir 85 KM 145 Nm 11,5 s. 173 km/h 4,1 litra 95 g/km 0.9 TwinAir 105 KM 149 Nm 10,0 s. 188 km/h 4,2 lira 99 g/km

Silnik 0.9 TwinAir - standardem system MultiAir

Zredukowana ilość cylindrów, waga konstrukcji i pojemność to jednak nie jedyne cechy małolitrażowego silnika z Włoch. Blok jednostki został wykonany z żeliwa. Głowica jest aluminiowa. Wtrysk jest realizowany wielopunktowo, rozrząd napędza łańcuch, a do tego konstrukcja korzysta z 8 zaworów. O kulturę pracy i redukcję wibracji dba wałek wyrównoważający. Dodatkowo wersje doładowane 0.9 TwinAir są wyposażone w system MultiAir. To nic innego jak wznios zaworowy regulowany przez prosty układ hydrauliczny. Miska olejowa ma pojemność na poziomie 3,5 litra.