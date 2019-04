Używane: Toyota Yaris II (2005 - 2011) - opinie i typowe usterki

Toyota Yaris drugiej generacji została zaprezentowana w roku 2005. I jedno modelowi trzeba przyznać - nie szokował równie mocno co poprzednik! Tak, bryła hatchbacka była całkiem nowoczesna. Bazowała jednak na formie znanej z pierwszej generacji. A to zdecydowanie zmniejszyło pole do zaskoczenia. Nowy Yaris otrzymał duże światła, zestaw prostych linii i nadwozie, które nadal nawiązuje kształtem do minivana. Dzięki temu zarówno karoseria w wersji 3-, jak i 5-drzwiowej dobrze wpisuje się w miejskie warunki eksploatacji.

W kabinie pasażerskiej pojawia się kilka rozwiązań, których funkcjonalność może podlegać dyskusji. Przykład? Konsola centralna została stworzona w formie słupka. Jej obsługa wymaga zatem przyzwyczajenia. Poza tym tablica zegarów nadal znajduje się na środku deski i nadal oparta jest o prosty wyświetlacz monochromatyczny. Jeżeli chodzi o przestrzeń, w pierwszym rzędzie foteli ilość miejsca jest wystarczająca. Braki pojawiają się dopiero na tylnej kanapie. Bagażnik może mieć pojemność 270, 363 lub 1085 litrów. Pierwsze dwie wielkości zależą od ustawienia tylnych siedzisk.

Używane: Toyota Yaris II - 3 cylindry, 69 KM i potworny hałas!

Japończycy wyznają zasadę prostoty. Dlatego używane Toyoty Yaris II są nie tylko mało skomplikowane technologicznie, ale też były oferowane w dość wąskiej gamie silnikowej. Listę otwiera litrowy benzyniak. 3-cylindrowa konstrukcja choć dysponuje ograniczoną mocą (ma zaledwie 69 KM) i jest potwornie hałaśliwy, stał się hitem sprzedaży. A powodów ku temu jest kilka. Po pierwsze benzyniak jeździ na kropelce! W mieście spalanie potrafi wynieść 6 litrów paliwa. Po drugie jest całkiem trwały i dobrze współpracuje z instalacją LPG.

W toku eksploatacji w używanej Toyocie Yaris II 1.0 VVT-i mogą pojawić się trzy problemy. Po 80 tysiącach kilometrów na ogół pada łożysko oporowe w sprzęgle, znane są usterki czujników katalizatora, a do tego powyżej 200 tysięcy kilometrów potrafi wzrosnąć zużycie oleju. Winne takiego stanu rzeczy na ogół są zużyte pierścienie tłokowe. Poza 3-cylindrowym silnikiem w palecie pojawiły się jeszcze trzy benzyniaki. Jednostka 1.3 VVT-i oferuje 86 koni mechanicznych, 1.3 Dual VVT-i 101 koni mechanicznych, a 1.8 VVT-i 133 konie mechaniczne. W mocniejszych benzyniakach na ogół pojawia się jeden problem i dotyczy on wycieków płynu chłodzącego przy pompie wody.

Używana Toyota Yaris II to też silnik diesla. Motor 1.4 D-4D dysponuje stadem 90 koni mechanicznych i wysokim momentem obrotowym na poziomie 205 Nm. Hatchback przyspiesza do pierwszej setki w 10,7 sekundy. Spalanie? Japoński diesel to mistrz oszczędności! W mieście potrafi spalić zaledwie 5 litrów oleju napędowego. Poza tym silnik nie był parowany np. z kołem dwumasowym, ma łańcuch rozrządu, a wtryskiwacze common rail są tanie w regeneracji. Uwagę kupującego powinny wyostrzyć tak naprawdę dwa fakty. Używane Yarisy II z dieslem to głównie auta poflotowe - to oznacza duże przebiegi. Poza tym po roku 2009 standardem stał się filtr cząstek stałych - ten będzie się zapychał podczas eksploatacji głównie w mieście.