Test: Renault Express Van – ma benzynowy silnik, moc i całą masę... praktyczności. I choć jest srebrny, przysięgam że musi pomagać Mikołajowi.

Lakier Renault Express Van jest jakby... highland!

Historię może zacznę od nadwozia. Jednak opowiem o nim w nieco nietuzinkowy sposób. Pewnie zauważyliście, że auto na zdjęciach jest nieco brudne. Celowo go nie myłem. Chodziło o to, aby pokazać go w środowisku naturalnym, czyli powiedzmy w czasie pracy. I wiecie co, to proste nadwozie z efektownym przodem, srebrnym lakierem (który nazywa się Highland – nieźle to brzmi!) i śmiesznymi, 15-calowymi alusami w takim wydaniu wygląda jeszcze lepiej. Jest niepozorne, ale nie brzydkie. Jest proste, ale na swój francuski sposób niesztampowe.

Test Renault Express Van Test: Renault Express Van: Mikołaj ma pomocnika. Ja go poznałem

Express Van, czyli słowem-kluczem jest przestrzeń

Kabina pasażerska Renault Express Vana raczej nie rozpieszcza. Plastiki są twarde, a kierownica chropowata. Tylko przed skrytykowaniem dostawczego Francuza warto pamiętać o tym, że to auto powstało do pracy. A mimo wszystko ma np. komfortowy fotel, dobrze spasowane elementy, które przesadnie nie trzeszczą i wszystkie wygody, których można oczekiwać po współczesnym aucie. I choć to, co znajduje się przed metalową grodzią z niewielkim okienkiem jest ważne, równie ważny jest luk załadunkowy. A ten ma objętość 3,3 m3. Co ważne, taka konstrukcja zabudowy sprawia, że Renault Express Van łapie się w 100-proc. odliczenie VAT-u. A to zaleta dla przedsiębiorców.

Renault Express Van zaskakuje wyposażeniem

Z pewnością w Renault Express w wydaniu testowym zaskoczył mnie poziom wyposażenia. Bo choć zegary wyglądały tak, jakby projektował je producent tanich zegarów naściennych z Chin, reszta była naprawdę ok. Nie brakowało tu klimatyzacji, nawigacji z ekranem dotykowym, przednich i tylnych czujników cofania czy kamery cofania. A czego tak naprawdę więcej potrzeba w takim aucie? Bardziej zaskakująca od poziomu wyposażenia jest jednak... cena. Tak wyposażony egzemplarz zostanie wyceniony na 80 196 zł brutto, przy czym cennik startuje od kwoty 66 974 zł brutto.

Dla porównania Volkswagen Caddy Cargo – który z pewnością jest mniej spartański – kosztuje minimum 108 tys. zł. A to 41 tys. zł więcej!

Test Renault Express Van Test: Renault Express Van: Mikołaj ma pomocnika. Ja go poznałem

Renault Express Van TCe 100: 4 cylindry, doładowanie i 1,3 litra

Renault Express Van to dość zręczne przemieszanie elementów znanych z Dacii i Renault. Pod maską zdecydowanie wygrali jednak Francuzi. Bo kombivan zamiast budżetowego silnika 1.0 R3 otrzymał benzyniaka 1.33 litra. To 4-cylindrowa jednostka o oznaczeniu H5H, która nadal dysponuje doładowaniem, ale i... obniżoną mocą. Motor oferuje 102 konie mechaniczne. Całe szczęście auto nadrabia momentem obrotowym. Kierowca ma wrażenie, że 200 Nm dosłownie wyrzuca jak pocisk Renault spod świateł. Uśmiech znika dopiero wtedy, gdy prowadzący zajrzy do... specyfikacji technicznej.

Test Renault Express Van Test: Renault Express Van: Mikołaj ma pomocnika. Ja go poznałem

Ile pali Renault Express Van TCe 100?

Express Van robi wrażenie bardzo dynamicznego, co nie do końca odzwierciedlają dane techniczne. Według producenta sprint do pierwszej setki trwa 11,9 sekundy. Podczas jazdy czas ten wydaje się zdecydowanie krótszy, ewentualnie auto jest mocno dynamiczne, ale np. do 50 czy 60 km/h. Później nieco traci wigor – czego nie uznaję za wadę, bo mimo wszystko rasowym warkotem daje frajdę. Ile spala Renault Express Van TCe 100 1,33 litra? Wynik osiągnięty w cyklu mieszanym w teście to 7,2 litra. I muszę przyznać, że wygląda on więcej niż przyzwoicie. W tym momencie mam jednak jedną złą informację dla potencjalnych nabywców. A mianowicie:

Silnik 1,33 litra H5H posiada wtrysk... bezpośredni. To oznacza, że nie da się go przerobić na zasilaniem gazem – jak np. wcześniej wspomnianą jednostkę 1.0 R3. To sprawia, że benzyniak będzie raczej rarytasem. Sprzedaż zdominują z pewnością diesle.

Kolejna ważna informacja jest taka, że układ napędowy Renault Express Van TCe 100 jest sparowany z 6-biegową skrzynią manualną. Ta sprawdza się świetnie w trasie. Kierowca po zapięciu ostatniego przełożenia może jechać z prędkością autostradową, a silnik nadal będzie utrzymywał nieco ponad 2 tys. obr./min.

Test Renault Express Van Test: Renault Express Van: Mikołaj ma pomocnika. Ja go poznałem

Jak się prowadzi Renault Express Van?

Trzeba przyznać, że Renault Express Van jak na niewielkiego dostawczaka prowadzi się nieźle. Ma raczej miękkie zawieszenie, które być może nie bezdźwięcznie, ale komfortowo resoruje nierówności. Do tego nie buja się przesadnie podczas jazdy w trasie i szybszego pokonywania łuków. Największą bolączką może się stać układ kierowniczy. Pracuje z dużym wspomaganiem. To jednak przeszkadzało mi, bo nie jestem przyzwyczajony do jazdy vanami. Dla przeciętnego kierowcy niewielkiego vana fakt ten może być jednak zaletą. W końcu auto ułatwia w ten sposób manewrowanie w mieście.

Test: Renault Express Van – podsumowanie:

Zawsze zastanawiałem się jak to możliwe, że Mikołaj jednego dnia jest w stanie roznieść tyle prezentów. Teraz – po teście Renault Express – już wiem. On musi jeździć tym właśnie vanem. Wnioski? Mikołaj nie tylko istnieje, ale też przez ostatni tydzień miałem okazję poznać jego pomocnika. Pomocnika, który jest miły, przyjemny w prowadzeniu, a do tego praktyczny. Zmieści się w nim każdy podarek, a nawet... choinka – tak, przewiozłem przeszło 2-metrowe drzewko! Co więcej, pomocnika, który sprawdzi się nawet wtedy, gdy święta się kończą – bo pomimo spartańskiej formy, daje sporo frajdy z jazdy.