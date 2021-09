Test: Renault Arkana 1.3 TCe 140 KM EDC - coupe na szczudłach

Test: Renault Arkana 1.3 TCe 140 KM EDC. Czyli przez tydzień przyglądaliśmy się francuskiemu SUV-owi coupe. Co można o nim powiedzieć?

Renault Arkana 1.3 TCe - jest droga czy nie?

Sukces na rynku motoryzacyjnym? Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że w dużej mierze zależy od poszukiwania kolejnych niszy - a czasami są to nisze w niszach. I świetnym tego przykładem są nie tyle SUV-y, co SUV-y coupe. A do grupy tej zalicza się Renault Arkana - samochód, który ostatnio stanął przed naszą redakcją. Co można o nim powiedzieć? Wygląda trochę jak BMW X4 dla ubogich - chociaż stwierdzenie dla ubogich jest tu użyte bardziej żartobliwie. W końcu ten samochód kosztuje blisko 130 tys. zł. Poza tym Arkana nie nadaje się dla ubogich z jeszcze jednego powodu - wygląda naprawdę efektownie.

Renault Arkana jest... światowy!

Nasze testowe Renault było wyjątkowo... światowe. Niebieski lakier został nazwany Zanzibar. 18-calowe felgi aluminiowe z kolei zostały nazwane Pasadena. Połączeniem dla wyspy u wybrzeży Afryki i miasta w hrabstwie Los Angeles stał się m.in. przód dość wiernie zapożyczony z takich modeli jak Megane czy Captur. Nadwozie Arkany składa się z dużej ilości efektownych przetłoczeń - choć wszystkie zostały wykończone obłymi kształtami. Poza tym w oczy rzucają się agresywne LED-y w kształcie litery C czy nieco sportowy spojler w klapie bagażnika stylizowanej na liftbackach.

Renault Arkana: przestronne wnętrze dla rodziny

Drzwi Arkany są dość masywne. A za nimi ukrywa się mięsisty i wyjątkowo wygodny fotel. Podczas jazdy w tym siedzisku nawet przez chwilę nie bolały mnie plecy! Poza tym uwagę przykuwa charakterystyczny dla Renault, ogromny ekran multimedialny z nawigacją oraz srebrny dekor poprowadzony przez środek konsoli. Tak, jest wykonany z lakierowanego i twardego plastiku. Z drugiej strony na pierwszy rzut oka przypomina ryflowaną blachę, a do tego skutecznie rozświetla czarną konsolę i nadaje jej charakteru. Twardy plastik stał się budulcem nie tylko dla dekoru. Jest go trochę za dużo np. na tunelu centralnym.

Renault Arkana jest rodzinnie przestronny. W tym aucie na ilość miejsca nie może narzekać nie tylko kierowca i siedzący obok nieco pasażer, ale także osoby siadające na tylnej kanapie. Słowo przestronny idealnie pasuje też do bagażnika. Kufer liczy minimum 513 litrów, ma podwójną podłogę, a jego praktyczność poszerza klapa w stylu liftbacka. Kolejną zaletą francuskiego SUV-a coupe jest duża ilość schowków. Inżynierowie pomyśleli nawet o siatkowanej kieszeni na drobiazgi, która ukrywa się na tunelu centralnym po stronie pasażera.

Renault Arkana 1.3 TCe: benzyniak z dobrym automatem

Na pierwszy rzut oka Arkana wydaje się olbrzymia. Ma też przestronne wnętrze. Pod masywną maską Francuzi ukryli jednak silniczek benzynowy o pojemności na poziomie zaledwie 1,3 litra. Całe szczęście to nowoczesna konstrukcja, która przy udziale turbosprężarki generuje aż 140 koni mechanicznych. Skutek? Choć zaraz po starcie Renault wydaje się leniwe, budzi się bardzo szybko. W efekcie przyspiesza do pierwszej setki w 9,8 sekundy. Niska pojemność daje o sobie znać tak naprawdę dopiero poza miastem. Do sprawnego wyprzedzania na drodze krajowej Arkanę trzeba zachęcić głębszym wciśnięciem pedału gazu.

Bardzo ważnym punktem układu napędowego Renault stała się automatyczna skrzynia biegów. Francuzi postawili na dwusprzęgłową przekładnię EDC posiadająca aż 7 biegów. Dobre informacje? Skrzynia sparowana z systemem Auto Hold gwarantuje bezapelacyjną wygodę jazdy w mieście. A dodatkowo naprawdę gładko zmienia biegi (w tej kwestii z EDC bywało różnie) oraz skutecznie ogranicza wrzaski 4-cylindrowego benzyniaka w czasie przyspieszania. Spalanie? Podczas testu Renault Arkana 1.3 TCe potrzebował w cyklu mieszanym nieco ponad 7 litrów benzyny na pokonanie 100 km. To przyzwoity wynik.

Zawieszenie Renault Arkany jest komfortowe

Pomijając serię modeli RS, Renault raczej nigdy nie miało sportowych ambicji. I mocno czuć to po resorowaniu Arkany. Nie, to nie oznacza że SUV coupe „kładzie się” w każdym zakręcie. Z drugiej strony nie został stworzony raczej do szybkiego zmieniania kierunku jazdy - ma zbyt wysoko ustawiony środek ciężkości. I gdy już ktoś pomyśli, że to może zostać uznane za wadę, warto powiedzieć, że potencjalni właściciele Arkany pewnie nawet by nie chcieli sportowej sztywności. Szczególnie że rodzinne Renault miękko przeskakuje nad progami spowalniającymi, a do tego raczy kierowcę dość mocno pracującym wspomaganiem układu kierowniczego.

Test: Renault Arkana 1.3 TCe 140 KM EDC - podsumowanie:

Sukces takich konstrukcji jak Captur czy Kadjar sprawił, że francuska marka nabrała wiatru w żagle. I idąc za ciosem postanowiła skolonizować kolejny segment. Czy i tu czeka ją sukces? Nie mam żadnych wątpliwości, że tak. Arkana jest ładna, przestronna, komfortowa i całkiem dobrze wykonana. Tak, cena bazowa nie okazuje się przesadnie atrakcyjna. Model testowy miał jednak wszystkie konieczne zdobycze techniki i dynamicznego benzyniaka pod maską, a kosztował tylko 130 tys. zł. Konkurencja - choć na razie raczej niewielka - nie zaoferuje więcej za mniej. Renault ma zatem dość ważnego asa w rękawie.

Renault Arkana 1.3 TCe 140 KM EDC - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, benzyna

Pojemność silnika: 1332 cm3

Maksymalna moc: 140 KM (przy 4500 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 260 Nm (przy 1750 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 205 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 9,8 s.

Skrzynia biegów: automatyczna, 7 biegów

Zbiornik paliwa: 50 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 7,1 litrów

Długość: 4568 mm

Szerokość: 1802 mm

Wysokość: 1571 mm

Rozstaw osi: 2720 mm

Pojemność bagażnika: 513/1296 litrów

Cena: od 111 900 zł

