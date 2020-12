Audi RS Q8 jest jak Bond. Będziesz wstrząśnięty, a nie zmieszany!

Audi RS Q8: luksusowy, ale niepozorny

Audi RS Q8 bez wątpienia prezentuje się luksusowo. Ale czy jest na wskroś sportowe? W jego przypadku sprawdza się zasada stosowana w hot-hatchach. To oznacza, że agresywny rodowód zdradzają wyłącznie szczegóły - o ile można o tym mówić w aucie wartym blisko 900 tysięcy złotych. Inżynierowie postawili na bardziej agresywny zderzak z przodu, dyfuzor i większą ilość końcówek układu wydechowego z tyłu oraz całkowity braku chromowań. Wersja testowa została obrana z jeszcze jednego dodatku. W miejscu standardowych, czarnych obręczy 23-calowych, pojawiły się srebrne o wielkości 22-cali. Powód? Auto miało założone opony zimowe.

Wnętrze? Audi RS Q8 jest przede wszystkim olbrzymie i… wysokie. Podczas zajmowania miejsca w kabinie kierowca musi dość mocno zadrzeć nogę. Gdy jednak już wdrapie się na swój fotel, poczuje jak siedzisko ciasno zaciska się na jego ciele. Poza tym szeroka regulacja fotela daje możliwość znalezienie idealnej pozycji za kierownicą. Czy kabina jest przestronna? Bez wątpienia tak. Na tylnej kanapie jest więcej niż wystarczająca ilość miejsca, a bagażnik ma 605 litrów.





Nadwozie Audi RS Q8 jest muskularne, a wnętrze przytulne i mocno zaawansowane. Prawdziwa magia zaczyna się jednak w momencie, w którym kierowca naciśnie srebrny przycisk z czerwoną obwódką. To wtedy pojawi się głośne warknięcie silnika, które zwiastuje tylko i wyłącznie… osiągi!

Audi RS Q8: osiągi... oszałamiają!

O technologii napędowej Audi RS Q8 można opowiadać godzinami. Pod długą i w miarę prostą maską SUV-a coupe spoczywa bowiem silnik V8. Tak, 8-cylindrowy benzyniak to wymierający gatunek na rynku. Czemu zatem Niemcy upierają się przy nim? Powodów jest kilka. Po pierwsze chodzi o układ mild-hybrid, pozwalający nieco ułaskawić normy emisji spalin. Po drugie wyjątkowy bulgot w czasie pracy i przyspieszania. Po trzecie kluczem do sukcesu są dwie turbosprężarki. A po czwarte nie bez znaczenia jest fakt, że napędzaniem 2,4-tonowe potwora zajmuje się 600 koni mechanicznych i 800 Nm momentu obrotowego. Siła trafia na asfalt za pośrednictwem napędu quattro i 8-biegowej skrzyni tiptronic.

Maksymalna moc jest dostępna dość wysoko - przy 6000 obr./min. Moment obrotowy ujawnia się jednak już przy 2250 obr./min. Skutek? Gdy kierowca wciska pedał gazu do oporu, przez ułamek sekundy dzieje się niewiele. Później dochodzi jednak do eksplozji - zupełnie jakby samochód najechał na minę. Sprint do pierwszej setki trwa zaledwie 3,8 sekundy. A przypominam, że mówimy o 2,4-tonowym SUV-ie! Reakcję samochodu na wciśnięcie gazu można dodatkowo przyspieszyć. Wystarczy w tym celu nacisnąć jeden z najważniejszych przycisków na kierownicy - z napisem RS Mode.

Audi RS Q8 zawsze ma właściwy zapas mocy - bez względu na fakt czy jedziesz 30, 120 czy 180 km/h. Do tego porusza serce kierowcy za sprawą jeszcze jednej rzeczy. Za każdym razem gdy zostawia się je na parkingu, wyraźnie słychać pracujący wentylator i stukający wydech. W ten sposób potwór chłodzi się - drobiazg, a może cieszyć! Czy Audi RS Q8 zawsze jest dzikim zabijaką? No właśnie nie. Wybór ustawienia automatycznego lub komfortowego sprawia, że SUV nadal jest szybki, ale w dużo bardziej łagodny i relaksujący sposób. W tym trybie wyraźnie tonuje też apetyt na paliwo np. w trasie.

Silnik 4.0 V8 Audi przy spokojnej jeździe wyłącza połowę cylindrów - tak żeby oszczędzić paliwo. Poza tym korzysta z technologii mild-hybrid i posiada 48-voltowy silnik elektryczny wspomagający pracę silnika spalinowego.

Audi RS Q8: spalanie. Tylko czy ma jakieś znaczenie?

SUV o masie prawie 2,4 tony, 600 koni mechanicznych i doładowana V-ósemka. To nie brzmi oszczędnie! Tylko czy Audi rzeczywiście jest paliwowym potworem? Może takie być, ale nie musi. Jazda zero-jedynkowa sprawi, że spalanie RS Q8 będzie oscylować w mieście w granicy 20 litrów - i to pomimo zastosowania lekkiej hybrydy. Z drugiej strony w trasie spokojnie można zejść do wyniku na poziomie 12 - 13 litrów. Czy to dużo? Tak, bez wątpienia sporo. Jednak na tle samochodów popularnych. W segmencie aut sportowych wyniki nie wydają się przesadzone. Poza tym po usłyszeniu warkotu V-ósemki, normy (w tym emisji spalin) przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Liczy się droga i ogromna moc RS Q8.

Audi RS Q8: potężny, mocny i... pneumatyczny!

Audi RS Q8 posiada zawieszenie pneumatyczne. Jego zalety? Regulowane amortyzatory dobrze radzą sobie z tłumieniem nierówności w przeszło 2-tonowym potworze, a do tego przygotowały dla kierowcy serię opcji. W trybie off-road (tak, kto by z niego korzystał w RS-ie!) prześwit można podnieść o 50 mm, podczas gdy w trybie RS ten obniża się o 40 mm. Poza tym resorowanie aktywnie stabilizuje przechyły nadwozia, przez co auto pewnie wchodzi w zakręt, a opcji dostępne są ceramiczne hamulce, które zatrzymują kolosa dosłownie w miejscu. Układ kierowniczy? Jest precyzyjny i responsywny. RS nie lubi niestety jednego - kolein. Zachowuje się w nich dość nerwowo.

Ile kosztuje Audi RS Q8?

Audi RS Q8 bez wątpienia jest jednym z tych aut, które każdy z chęcią postawi w garażu marzeń. I słowo marzeń pojawia się tu nie bez przyczyny. SUV w wariancie RS nie jest modelem dla każdego. Szczególnie że wersja testowa została wyceniona na - uwaga! - ponad 870 tysięcy złotych. Skąd taka cena? Za Audi RS Q8 trzeba zapłacić dokładnie 625 tysięcy złotych. A choć kwota już jest astronomiczna, do niej doliczonych zostało kilka opcji o tzw. charakterze niezbędnym.

Przykład? Pakiet Dynamic RS Plus (przesunięcie blokady prędkości, aktywna stabilizacja przechyłu i centralny mechanizm różnicowy) wraz z tarczami ceramicznymi i 23-calowymi felgami aluminiowymi kosztuje… przeszło 105 tysięcy złotych. Za LED-owe Matrixy trzeba dopłacić prawie 10 tysięcy złotych, 11 tysięcy kosztuje alkantara na kierownicy, head-up i skórzane wykończenia na konsoli, podczas gdy nagłośnienie Bang & Olufsen w wersji zaawansowanej zostało wycenione na 31 tysięcy złotych.

Audi RS Q8 - podsumowanie testu:

Niemcy dokonali niemożliwego. O ile zwykłe Q8 jest czymś na kształt podwyższonej A-ósemki w wersji coupe, o tyle RS Q8 to ciężkie i wielkie, ale mimo wszystko wyjątkowe auto sportowe. Świetnie się prowadzi, jeszcze lepiej przyspiesza i łamie prawa fizyki. A do tego jest potworem, którego dość łatwo obłaskawić. Ustawienie comfort sprawia, że choć nadal warczy V-ósemką, staje się relaksujące i przyjemne w prowadzeniu. To raz. A dwa fajnie, że w dobie szału na punkcie emisji spalin, na rynku nadal jest miejsce na model, który choć jest lekką hybrydą, ma w głębokim poszanowaniu niskie zapotrzebowanie na paliwo.

Smutna konkluzja? Najsmutniejsza w Audi RS Q8 jest niestety… cena. Bo żeby móc posiąść absurdalną moc płynącą z serca ukrytego w 2,4-tonowym ciele, trzeba wydać prawdziwą fortunę. Fortunę, której nie zagwarantuje mi nawet fakt posiadania dwóch zdrowych nerek. Przez to RS Q8 jest elitarne. Zbyt elitarne na moją kieszeń.

Audi RS Q8 - dane techniczne:

Silnik: V8, podwójnie doładowany, benzynowy

Pojemność silnika: 3996 cm3

Maksymalna moc: 600 KM (przy 6000 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 800 Nm (przy 2250 - 4500 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 305 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 3,8 s.

Skrzynia biegów: automatyczna tiptronic, 8 biegów

Zbiornik paliwa: 85 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 16,0 litrów

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 14,0 litra

Długość: 5012 mm

Szerokość: 1998 mm

Wysokość: 1694 mm

Rozstaw osi: 2998 mm

Pojemność bagażnika: 605/1755 litrów

Cena: od 625 000 zł

Audi RS Q8 - cena i wyposażenie: