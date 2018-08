Jak rozszyfrować nowe oznaczenia silników w modelach Audi?

Każdy kto interesuje się samochodami, zdążył przyzwyczaić się do oznaczeń silników na klapie bagażnika w gamie modelowej Audi i z łatwością mógł odczytać jaki dany egzemplarz ma silnik. Oznaczenia te były łatwo czytelne i oznaczały pojemność silnika np. 1.6; 2.0; 2,5 tdi,3.0 lub 4.2. Natomiast to jaki rodzaj silnika znajduję się w samochodzie wskazywał symbol TDI -(turbo diesel); SDI- (wolnossący diesel), TFSI, TSI lub FSI – turbodoładowany silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem. Moc silnika można było rozróżnić po kolorystyce literek w oznaczeniu danego silnika. Przykładem może być oznaczenie TDI. Wszystkie srebrne literki oznaczały silnik o mocy 90 koni mechanicznych, czerwona literka „I” oznaczała silnik 110 lub 115 konny, czerwone literki „DI” to silnik 130 konny, a wszystkie czerwone literki w napisie TDI to silnik o mocy 150 koni mechanicznych.

Audi postanowiło trochę namieszać i pozmieniać terminologie oznaczeń silników. Oficjalnie miało to na celu wprowadzić pewnego rodzaju porządek w nazewnictwie. Natomiast nie oficjalnie jest to zabieg mający na celu odwrócenie uwagi klienta od pojemności silnika. Obecna moda na ekologię która w motoryzacji objawia się pomniejszaniem pojemności silników, czyli downsizingiem, nie przystoi i ma negatywny wydźwięk w samochodach klasy premium do jakiego zalicza się Audi.

reklama reklama

Jak wiadomo mniejsze silniki muszą być bardziej wysilone, aby ich moc dorównywała silnikom o większej pojemności . Wiąże się to oczywiście z ograniczoną trwałością jednostek napędowych i ich większą awaryjnością, a na tak zły wizerunek po aferze (dieselgate) marka z Ingolstadt nie może sobie pozwolić.

Producent skutecznie utrudnił rozszyfrowanie silnika jaki znajduje się w samochodzie. Nowe oznaczenia to zupełnie inna bajka i każdy kto będzie chciał wiedzieć jaki silnik drzemie pod maską danego modelu Audi zmuszony będzie zapamiętać kilka informacji. Oznaczenia segregowane są na kilka kategorii mocy i składa się z dwóch cyfr wskazujących konkretną moc silnika, wyrażoną w kilowatach, które należy przełożyć na konie mechaniczne.

Nowe oznaczenia silników Audi

Liczba 25 silnik o mocy ( do 80 kW) - do 109 KM

Liczba 30 silniki o mocy (81 do 96 kW) - od 110 do 130 KM

Liczba 35 silnik o mocy (110 - 119 kW) - od 150 do 163 KM

Liczba 40 silnik o mocy (125 - 150 kW) - od 170 do 204 KM

Liczba 45 silnik o mocy (169 - 185 kW) - od 230 do 252 KM

Liczba 50 silnik o mocy (210 - 230 kW) - od 286 a 313 KM

Liczba 55 silnik o mocy (244 – 275 kW) - od 333 do 374 KM

Liczba 70 silniki o mocy większej niż (400 kW) - 544 KM

Obok oznaczeń dwucyfrowych usytuowany będzie również symbol składający się z liter określający silnik danego typu jaki znajduje się pod maską pojazdu. A zatem :TFSI oznacza silnik benzynowy, TDI-diesla, G-Tron- silnik zasilany gazem ziemnym i E-Tron – silnik hybrydowy i elektryczny.

W praktyce w Audi A7 55 TFSI znajduje się benzynowy silnik o pojemności 2995ccm o mocy 340 koni mechanicznych (250 kW). Natomiast w Audi A6 45 TDI zamontowano silnik o pojemności 1968 ccm zasilany olejem napędowym, który generuje moc 204 KM (150kW).