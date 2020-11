Tanio, taniej, Dacia. Czyli efektowny Duster LPG w teście.

Dacia Duster LPG: cena to mocy afrodyzjak!

Polscy kierowcy decydując się na zakup nowego auta, z pewnością analizują wygląd nadwozia czy poziom wyposażenia. Jednym z kluczowych kryteriów są jednak dla nich również... koszty. A mistrzem w tej kategorii bez wątpienia może zostać Duster LPG. Czemu? Decyduje o tym kilka powodów, od ceny zakupu zaczynając. Za auto posiadające bezkluczykowy dostęp do kabiny pasażerskiej, automatyczną klimatyzację, kamerę 360 stopni i czujnik obecności pojazdu w martwym polu należy zapłacić - uwaga! - niespełna 70 tysięcy złotych. Dla porównania na bazowego Hyundaia Konę trzeba wydać 68 900 złotych, a Kię Stonic 62 900 złotych.

Dacia Duster LPG test Dacia Duster LPG test Autor: Kuba Brzeziński

A od ceny tak naprawdę dobre informacje dopiero zaczynają się. Bo druga i niewiele mniej ważna dotyczy rodzaju napędu. Nasze auto testowe czerpało moc w wyniku spalania LPG! Tak, zapotrzebowanie na paliwo w cyklu głównie miejskim sięgnęło nieco ponad 9 litrów. To jednak nada oznacza, że koszt pokonania 100 kilometrów wyniósł zaledwie 19 złotych. Wartość ta z kolei jest niedostępna nawet dla najoszczędniejszych diesli. Skutek? Duster LPG nie boi się dużych przebiegów i nie będzie bił kierowcy po kieszeni.





Ile gazu pali Dacia Duster? A jakie to ma znaczenie?

Jak sprawdza się napęd LPG w Dacii? Silnik dość szybko nagrzewa się, tym samym dość szybko przerzuca się na paliwo alternatywne. Jeżeli chodzi o samo zasilanie, kierowca nie poczuje większego spadku osiągów po przejściu na LPG. Wibracje? To silnik 3-cylindrowy rodem z Francji, więc wibracje tak czy tak występują - występowały nawet w Renault Clio TCe 100, które miałem okazję testować. Trwałość? Auto testowe w pół roku pokonało ponad 22 tysiące kilometrów - a to bez wątpienia nie jest mało. I na tym dystansie nie miało większych problemów. A to dobrze wróży na przyszłość.

Dacia Duster LPG test Dacia Duster LPG test Autor: Kuba Brzeziński

Niskie koszty eksploatacji stanowią jedną z większych zalet Dustera LPG. Na nich lista się jednak nie kończy. Bo rumuński crossover bez wątpienia jest też… ładny! Ma serię przetłoczeń w okolicach błotników, wyraźnie podkreśloną i agresywną maskę, a nawet ładne spojrzenie. Charakter modelu testowego podkreślał piękny, metaliczny granat nadwozia występujący w połączeniu ze srebrnymi i 17-calowymi felgami. Wnioski? Jeżeli ktoś nie boi się logo rumuńskiej marki na grillu, bez żadnego wstydu może jeździć Dacią nawet w centrum dużego miasta. To auto wśród nowoczesnych wieżowców czuje się jak ryba w wodzie.