Citroen C5 Aircross to nic innego jak współczesny język stylistyczny z Francji w pełnej krasie. Co to oznacza? Wąskie lampy przednie wyglądające jak przymrużone oczy, mocno zaznaczone nakładki na progi przypominające kształtem poduszki powietrzne zastosowane w C4 Cactusie oraz tylne lampy wykonane w technologii 3D. Cóż dodać? Przede wszystkim tyle, że C5 z zewnątrz wygląda na zdecydowanie większego. Prezentuje się jak wielki, dojrzały SUV. Tymczasem jego rozmiary są niezwykle poręczne np. w mieście. Dodać mogę jeszcze chyba tylko tyle, że ja osobiście nie wybrałbym czarnego lakieru. Lepsze byłoby nadwozie dwukolorowe.

Zobacz również: Nowy Citroen C4 i e-C4 - kompakt w stylu SUV-a!





Test: Citroen C5 Aircross: eleganckie, pikowane fotele!

Po otwarciu drzwi C5 Aircrossa w oczy rzucają się dwie rzeczy. Po pierwsze kierownica, która została spłaszczona u dołu i góry, a do tego jest gruba. Po drugie joystick ulokowany w miejscu skrzyni biegów. Wygląda dość oryginalnie, a jego obsługa po pierwszych kilku dniach staje się intuicyjna. Po zajęciu miejsca za kierownicą można odkryć jeszcze więcej zalet tej kabiny. Przestrzeni wystarczy dla 4-osobowej rodziny, z tyłu zastosowano trzy siedziska, a nie jedną kanapę, bagażnik jest naprawdę duży, a pozycja za kierownicą… idealna. Fotel dosłownie otula prowadzącego, a do tego jest tak miękki jak kanapy stawiane w pokoju dziennym.

Test: Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 EAT8 - przemyślany i… komfortowy! Test: Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 EAT8 - przemyślany i… komfortowy! Autor: Kuba Brzeziński

Jeżeli o fotelach już mowa, to C5 Aircross Shine ma dość ciekawie rozwiązaną tapicerkę. Częściowo pokrycie zostało wykonane z syntetycznej skóry, a częściowo z bawełny. Tak, wygląda ona trochę jak ta stosowana do wykonywania mebli ogrodowych, mimo wszystko tu pasuje jak ulał! W tunelu centralnym Francuzi znaleźli miejsce dla podłokietnika. Ten jest przepastnie głęboki - zachodzi aż pod uchwyty na kubki. Aby kierowca mógł łatwiej wykorzystać jego pojemność, inżynierowie zastosowali w nim specjalną półeczkę. Niewątpliwa zaleta dotyczy też jakości wykończenia i drzwi. Te zamykają się naprawdę lekko - pasażer nie musi używać dużej siły.

Zobacz również: Używane: Citroen DS 5 (2011 - 2018) - oponie i typowe usterki

Citroen C5 Aircross - co z tą… klapą bagażnika?!

Wady kabiny Citroena C5 Aircross? Zarówno wykończenie drzwi jak i konsoli centralnej jest zdominowane przez twardy plastik. Mocno plastikowe są też manetki zmiany biegów przy kierownicy - a wystarczyło czarny plastik zamienić chociażby na srebrny. Największa niedogodność dotyczy jednak klapy bagażnika. Tak, unosi się ona automatycznie. Niestety na nieco zbyt małą wysokość. Mam blisko 190 cm wzrostu (a więc nie jestem nienaturalnie wysoki) i żeby wejść pod klapę, aby włożyć np. walizkę do kufra, musiałem się dość mocno schylić. To raczej mało komfortowe w aucie rodzinnym.