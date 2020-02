Używane: Citroen DS 5 (2011 - 2018) - oponie i typowe usterki

Citroen DS5 był niczym innym jak atakiem francuzów na segment premium. Ci doskonale wiedzieli o tym, że nie przebiją się do świadomości klientów standardową koncepcją auta. W końcu osoby poszukujące klasyki i tak wybrałyby Audi A4, BMW serii 3 czy Mercedesa klasy C. Wybrali zatem własną drogę. A jej elementem stało się nadwozie typu hatchback. Podobne próby były podejmowane wcześniej przez inne marki - Renault miało Vel Satisa, a Opel Signum. Obydwie skończyły się fiaskiem. Czemu zatem Citroenowi miało się udać? Ten w przeciwieństwie do obydwu konstrukcji miał zaoferować zachwycający design nadwozia.

Linia nadwozia DS5 jest wysmakowana oraz pełna detali i mocnych przetłoczeń. Nie ma jednak w sobie nawet krztyny dziwactwa charakterystycznego dla Citroenów. W zamian prezentuje się dynamicznie i nowocześnie. Charakterystyczny kształt był o tyle ważny dla całej koncepcji auta, że Francuzi dość szybko dopisali do niego dość ciekawą filozofię. Otóż próbowali na siłę udowodnić, że był inspirowany inną legendą - a mianowicie miał korzenie w awiacji, konkretnie w projekcie samolotu ponaddźwiękowego Concorde. Do roku 2015 DS5 był produkowany jako Citroen. Później pójście w stronę segmentu premium zostało jeszcze mocniej podkreślone. Powstała nowa marka - DS.

Zdjęcia nowego modelu przed premierą w roku 2011 robiły potężne wrażenie. I gdy auto zostało zaprezentowane podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie, zapanowała delikatna konsternacja. Bo o ile nadwozie rzeczywiście przypominało dzieło sztuki samochodowej, o tyle wnętrze… już takie nie było. Kabina pasażerska składa się z obłych i gładkich plastików oraz potężnej ilości... przycisków. Guziki są praktycznie wszędzie - po lewej stronie pod kierownicą, na kierownicy, na konsoli centralnej. Kabina DS 5 wygląda trochę jak przytłaczający kokpit samolotu pasażerskiego. Po co to wszystko? Logika francuska jest ciężka do odgadnięcia. Szczególnie że w 2011 dało się już upchnąć 90 proc. funkcji w dotykowym ekranie.

Problemy z ergonomią nie wyczerpują jednak listy niedoskonałości kabiny pasażerskiej używanego Citroena DS5. Z biegiem lat coraz mocniej uwidaczniają się problemy jakościowe. Tapicerki nie starzeją się najlepiej, a zastosowane miejscami twarde i nieprzyjemne w dotyku plastiki zaczynają niepokojąco potrzaskiwać w czasie jazdy. Co z bagażnikiem? Używany DS5 w wersji spalinowej oferuje kufer o pojemności od 468 do 1288 litrów. To przyzwoity wynik w segmencie D. Gorzej ma się sytuacja w przypadku modeli hybrydowych. Ich kierowcy mogą korzystać z bagażnika o pojemności standardowej wynoszącej zaledwie 322 litry.