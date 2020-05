Audi A5 Coupe wygląda na nieco… wkurzone! Ma wyraźnie zmarszczoną linię brwi i mocno skupione oczy - które dodatkowo w modelu testowym zostały wykonane w technologii matrixowej. Do pełnego zestawu Niemcy dorzucili charakterystyczny dla współczesnych modeli, rozwrzeszczany grill oraz mocno przetłoczony zderzak dostępny w pakiecie S Line. Jednym z ciekawszych, a za razem fajniejszych dodatków są czarne wykończenia. Na tym nadwoziu na próżno szukać chromu. Za sprawą pakietu optycznego kosztującego 1760 złotych np. znaczek, oblamówki drzwi czy grill zostały wykonane z czarnego, błyszczącego plastiku.

Audi A5 Coupe - przystojniak z Ingolstadt!

Tak, testowe Audi A5 jest napędzane silnikiem diesla. U progu trzeciej dekady XXI wieku to jednak jeszcze nie wyklucza sportowego rodowodu! Auto ma 190 koni mechanicznych. I żeby podkreślić tą wartość, Niemcy zastosowali nie tylko sportowy pakiet optyczny, ale też… szyby bez ramek. Te po otwarciu wyglądają cudownie. Niestety z drzwiami jest pewien problem. I ten kierowca odkryje zaraz po zaparkowaniu na parkingu przed marketem. Zajęcie zbyt wąskiego miejsca sprawia, że niezwykle ciężko wysiąść z auta. Długie drzwi ledwie uchylają się, a niska pozycja za kierownicą dodatkowo nie poprawia sytuacji.





Czy problem z drzwiami dyskwalifikuje Audi A5 40 TDI? W żadnym razie. To jedynie podkreślenie uroku charakterystycznego dla modeli z nadwoziem typu coupe. Poza tym w aucie testowym uwagę zwracają jeszcze trzy akcenty. Pierwszym są 20-calowe felgi aluminiowe. Tym nie brakuje ani stylu, ani sportowego charakteru. W tym samym czasie mają - delikatnie mówiąc - mało konkurencyjną cenę. Zestaw czterech obręczy oznacza dopisanie do listy wydatków kwoty na poziomie 12 280 złotych. Poza tym wzrok skupia lakier. To barwa perłowa o nazwie Daytona. Całość jest uzupełniona mocną linią akcentową pojawiającą się na boku auta - z wybrzuszeniami w okolicy nadkoli.

Test: Audi A5 Coupe 40 TDI quattro S tronic - dopasowane jak… rękawiczka

A5 Coupe 40 TDI - wygląda co najmniej na S-piątkę

Wszystkie dodatki sprawiają, że Audi A5 w wersji S line naprawdę rzuca się w oczy. I kierowca odkryje ten fakt za każdym razem, gdy np. zatrzyma się na światłach. Przechodnie i inni prowadzący będą uważnie przyglądać się temu nadwoziu. Powód? Oczywiście decyduje o tym efektowna stylizacja. Ale moim zdaniem nie tylko. Tak skonfigurowane coupe ma tyle sportowych dodatków, że wygląda na dużo mocniejsze niż jest w rzeczywistości. Masa przetłoczeń, szary lakier, 20-calowe felgi i czarne dodatki sprawiają, że testowa A-piątka wyglądała co najmniej jak wersja S.