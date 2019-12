Na początek może o designie. A więc Mitsubishi jakie jest, każdy widzi… Przód jest dynamiczny i przypomina Outlandera. Eclipse Cross ma groźne spojrzenie, a do tego wysoką i zdecydowanie masywną maskę. Niewiele gorzej auto prezentuje się z boku. Linia wspinająca się ku tyłowi optycznie skraca nadwozie i nadaje mu sportowego charakteru. Co z tyłem? No i w tej kwestii z Mitsu mam największy problem. Stylizacja spojlera dzielącego szybę i zintegrowanego ze światłem jest nieco kontrowersyjna. Poza tym taki sposób ułożenia elementów ogranicza widoczność do tyłu.

Test: Mitsubishi Eclipse Cross - SUV trochę… analogowy!

Kabina pasażerska Mitsubishi Eclipse Cross jest zaprojektowana trochę w starym stylu. Co to oznacza? Kierowca nie jest atakowany przez zestaw ekranów i paneli dotykowych. W zamian ma do czynienia z analogowymi zegarami, intuicyjnie sterowanym panelem klimatyzacji oraz… serią wielkich, kwadratowych przycisków, które zalegają w magazynie marki jeszcze od lat dziewięćdziesiątych. Tak, jakość ekranu między zegarami być może nie jest powalająca. Z drugiej strony w tym wnętrzu czuć japoński klimat. I stwierdzenie to zrozumie tylko ten, kto dłużej jeździł kiedyś Mitsubishi, Suzuki czy Toyotą.

Test: Mitsubishi Eclipse Cross Instyle 1.5T MIVEC 163 KM CVT AWD Autor: Kuba Brzeziński

Japoński klimat potęgują dodatkowo dość specyficzne rozwiązania. Przykład? Przyciski - bo były aż trzy! - służące do sterowania komputerem pokładowym zostały skutecznie ukryte za kołem kierownicy. Osoba po raz pierwszy jadąca Mitsubishi trochę się ich naszuka. Eclipse Cross jak przystało na SUV-a/crossovera jest przestronne. W kabinie zmieszczą się cztery osoby i do ich dyspozycji są naprawdę wygodne fotele. Większy problem dotyczy bagażnika. 374 litry w aucie tej klasy to trochę za mało. Szkoda też, że projektanci nie pomyśleli o takim drobiazgu, jak chociażby podświetlenie schowka na rękawiczki.

Test: Mitsubishi Eclipse Cross - kontroluje, ale nie ingeruje

Japończycy podczas prac nad Mitsubishi Eclipse Cross chcieli pokazać, że nadążają za nowoczesnymi trendami. Stąd w aucie pojawił się m.in. head-up, kamera 360 stopni czy inteligentne systemu asystujące. Head-up ma regulowany kąt nachylenia - to fajna opcja, która pozwala kierowcy dopasować ustawienie ekranu do swoich potrzeb, a konkretnie wzrostu i ustawienia fotela. Kamera 360 stopni z kolei niestety ma dość słabą jakość obrazu - co szczególnie przeszkadza nocą. Jeżeli chodzi o systemy asystujące… ich praca podobała mi się szczególnie.