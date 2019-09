Nowe Mitsubishi L200 - w którą stronę poszła zmiana?

Jednym z pierwszych punktów nowego Mitsubishi L200 jest stylizacja nadwozia. Przód otrzymał wysoko zarysowane, wąskie światła przednie korzystające z technologii LED i dwa chromowane pasy w kształcie litery U. Skutek? Pick-up za sprawą Dynamic Shield stał się masywny i zdecydowanie ładniejszy. W linii bocznej pojawiło się kilka dodatkowych przetłoczeń w pobliżu maski. Za ich sprawą Mitsubishi nie wydaje się tak duże, jak jest w rzeczywistości - auto ma w końcu 5,3 metra długości. Tył zdominowały przeprojektowane lampy. W kabinie pasażerskiej zmieniły się głównie materiały wykończeniowe. Są wyższej jakości, a do tego stały się miękkie i milsze w dotyku.

Nowy diesel w Mitsubishi L200 - 2.2 litra, 150 koni i 400 Nm

Bardzo ważnym elementem przemiany Mitsubishi L200 jest m.in. nowa jednostka napędowa. Silnik diesla ma 2.2 litra pojemności oraz zestaw nowoczesnych elementów osprzętu. Wtrysk jest realizowany przez system common rail. Standardem jest też filtr cząstek stałych i konwerter katalityczny SCR. Nowa jednostka pochodząca z rodziny 4N1 ma 4-cylindry, 16 zaworów, zmienne fazy rozrządu i jest w całości wykonana z aluminium. Motor dysponuje mocą na poziomie 150 koni mechanicznych - jest ona dostępna przy 3500 obr./min. Moment obrotowy? Ten sięga aż 400 Nm i jest dostępny już od 2000 obr./min.

reklama reklama



Zobacz również: Katalizatory trójfunkcyjne, utleniające oraz SCR i DeNOx. Do czego one służą?

W każdej wersji układ napędowy jest sparowany z napędem na cztery koła - w wariancie Easy Select lub Super Select (z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego). Poza tym w sprzedaży dostępna jest 6-biegowa skrzynia manualna i 6-biegowy automat. Przekładnia automatyczna to nowość w gamie. W przeciwieństwie do 5-biegowego poprzednika nowy mechanizm ma dużo wyższą sprawność. W ten sposób lepiej wykorzystuje moc silnika, gwarantuje cichszą pracę diesla podczas jazdy z prędkością autostradową, ale też pozwala na uzyskanie niższej emisji spalin.

Nowe Mitsubishi L200 - w którą stronę poszła zmiana? Autor: Kuba Brzeziński

Nowe Mitsubishi L200 - dane techniczne producenta:

Wersja Pojemność silnika Moc Moment obrotowy Prędkość maksymalna Średnie spalanie 4WD Easy Select MT 2268 cm3 150 KM 400 Nm 174 km/h 8,6 4WD Super Select MT 2268 cm3 150 KM 400 Nm 174 km/h 8,8 4WD Super Select AT 2268 cm3 150 KM 400 Nm 171 km/h 9,7

Nowy jest silnik i 6-biegowy automat. Nowość dotyczy jednak też sposobu rozwiązania napędu 4x4. Mitsubishi L200 po liftingu to tryb jazdy Off Road Mode i ulepszony system Hill Descent Control. Tryb jazdy poza utartymi szlakami wyróżnia model na tle konkurencji. System jest aktywowany przy pomocy przełącznika umieszczonego obok obrotowego selektora 4WD. Za jego sprawą kierowca może wybrać ustawienie zależne od rodzaju pokonywanego terenu: GRAVEL (szuter), MUD/SNOW (błoto/śnieg), SAND (piasek) i ROCK (skały). Off Road Mode dobrze współgra z dwiema wartościami - kątem natarcia na poziomie 30 stopni i kątem zejścia wynoszącym 22 stopnie.