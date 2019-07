Test: Renault Grand Scenic Intens TCe 160 EDC - wiek nie zawsze oznacza doświadczenie!

W roku 1996 Francuzi postanowili odkryć nową niszę na rynku. Stworzyli pierwszego w Europie vana zbudowanego na bazie samochodu kompaktowego. Obłe nadwozie Scenica pierwszej generacji wydawało się uśmiechnięte. Uśmiechnięci byli jednak dopiero pasażerowie, którzy zajmowali miejsce w jego kabinie. Do ich dyspozycji było pięć oddzielnych foteli (!) oraz bagażnik o pojemności 410 litrów. Renault stało się prawdziwym hitem. Model został okrzyknięty samochodem roku i zaczął znikać z salonów jak szalony. A to całkowicie zaskoczyło szefów marki...

Oficjele podejrzewali, że dzienna produkcja Scenica sięgnie 450 sztuk. W rzeczywistości produkowano jednak 2,5 tysiąca sztuk! W roku 2003 minivan otrzymał drugą generację. Tym jednak razem oferta została wzbogacona o kolejny model. Wersja Grand była nieco rozciągnięta - to pozwoliło na powiększenie przestrzeni załadunkowej oraz dało możliwość montażu dodatkowego rzędu foteli w bagażniku. Model, który trafił do testów w naszej redakcji jest czwartą generacją. Auto trafiło na rynek w roku 2016 i według zapowiedzi przedstawicieli francuskiej marki stanowi duże rozwinięcie dotychczasowej koncepcji pojazdu.

Renault Grand Scenic Intens TCe 160 EDC - dynamiczny, prawie sportowy!

Rozwój koncepcji widać chociażby po nadwoziu. Samochód jest duży, żeby nie powiedzieć przytłaczający. Z drugiej strony otrzymał raczej ostrą i nowoczesną linię pełną przetłoczeń, fajnie schodzący się ku tyłowi zarys dachu oraz tylne światła warte stylistycznego oscara. Takie nadwozie z całą pewnością może się podobać współczesnym Europejczykom. Poza tym Renault Scenic IV w zasadzie nie wygląda jak minivan. Dużo bardziej przypomina SUV-a. Zabieg jest dość sprytny. W realiach, w których modele ze zwiększonym prześwitem przejmują rynek, pozwala on Scenicowi nieco zagrzać się w świetle tego sukcesu.

Renault standardowo wyposaża swojego minivana w felgi o wielkości 20 cali. Te dość szczelnie wypełniają monstrualne, ale też i mocno proporcjonalne do reszty karoserii nadkola. Niestety z takim rozmiarem łączy się pewna wada. I ta dotyczy… ceny opon. Zakup nowego ogumienia np. zimowego może się okazać ciężkim doświadczeniem dla kierowcy. Szczególnie że model dostępny w rozmiarze homologowanym do Scenica i wyprodukowany przez Uniroyal kosztuje 1368 złotych za sztukę. W przypadku Semperita cena rośnie do 1912 złotych.