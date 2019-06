Test: Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive - po prostu rodzinna!

Toyota podczas projektowania piątej generacji modelu RAV4, poszła całkowicie innym tropem stylistycznym. Stworzyła geometryczne nadwozie stawiające na dużą ilość ostrych linii i masywność. SUV stał się dużo bardziej amerykański i dużo bardziej przypomina… Land Crusiera. To jednak nie koniec inspiracji. W projekcie tylnej części nadwozia widać mocne zapatrzenie na Lexusa. Plastikowa, błyszcząca wstawka w kolorze czarnym nawiązuje do RX-a, a tylna klapa do NX-a.

Zabieg stylistyczny jest o tyle udany, że RAV4 dojrzało. Jest doroślejsze i sprawia wrażenie jakby wyrosło z segmentu D. Chromowane felgi? Bez wątpienia rzucają się w oczy i stanowią ukłon w stronę klientów zza oceanu. Srebrne wstawki pojawiają się jednak nie tylko na obręczach, ale także m.in. klamkach. Jeżeli chodzi o wady designu Toyoty RAV4 2.5 Hybrid Executive, największe zastrzeżenia mam do lakieru. Wiśniowa barwa jest nieco „dziadkowa”. SUV zdecydowanie lepiej wyglądałby np. z biało-czarnym malowaniem dostępnym w linii Selection.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive - pokrętła przypominające wirnik!

Toyota zadbała o design nie tylko w przypadku nadwozia. W przeciwieństwie do poprzedników RAV4 wreszcie otrzymało fajnie wystylizowaną kabinę pasażerską. Deska rozdzielcza jest nowoczesna, ma serię ciekawie zaprojektowanych i ambientowo podświetlonych schowków, a do tego designerskie kratki nawiewów. Ruchomy jest w nich jedynie zarys. Bardzo ciekawie wyglądają również pokrętła nawiewów. Mają gumowe wykończenie i zostały ukształtowane zupełnie jak wirnik w turbosprężarce. Do tego są wielkie, a więc jak zwykle w Toyocie, można ich używać nawet w dwupalczastych rękawiczkach.

Fotele są duże, obszerne i… płaskie. Wyglądają jakby były zaprojektowane z myślą o rynku amerykańskim. Z drugiej strony nie da się im odmówić wygody - nawet podczas jazdy na dłuższych dystansach kierowcy czy pasażerów nie powinien boleć kręgosłup. A do tego w aucie testowym były podgrzewane i wentylowane. Jeżeli chodzi o kolejne zalety, kabina pasażerska jest naprawdę przestronna. Gdy kierowca ma ponad 190 cm wzrostu, za nim zmieści się równie wysoki pasażer i będzie miał wystarczająco dużo miejsca na nogi. Co do bagażnika, ten już w ustawieniu bazowym ma 580 litrów pojemności.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive - pomyśleli o drobiazgach

Japończycy podczas projektowania kabiny pasażerskiej Toyoty RAV4 2.5 Hybrid Executive pomyśleli o bardzo fajnym gadżecie. W przednim podłokietniku ukryte są porty USB. Można podłączyć do nich kabel i ładować telefon. To jednak dopiero połowa informacji, bo porty te dysponują prądem o natężeniu na poziomie 2.1 ampera. W ten sposób oferują technologię fast charge! Jeszcze fajniejszy gadżet ukrywa się w lusterku wstecznym. Po przełączeniu zmienia się ono w… ekran pokazujący sytuację za pojazdem.