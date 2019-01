Test Renault Megane R.S. 1.8 TCe 280 KM

Historia Megane w IV generacjach

Kto by pomyślał, że Megane była następcą słynnego Renault 19. Pewnie nikt wtedy nie wiedział, że Megane zyska tylu fanów, a koncern wyprodukuje IV generacje tego modelu. I na pewno nie poprzestanie na tej wersji.

I model Megane zadebiutował w 1995 r. Model R.S. pojawił się po raz pierwszy przy okazji premiery II edycji Megane, czyli w 2002 r. Wówczas do wyboru były 3 wersje benzynowe: 2.0T R.S., 2.0T RS F1 R26 oraz 2.0T RS R26.R oraz jedna wersja diesla - 2.0dCi RS. Już wtedy Renault mógł poszczycić się silnikami o mocy 230 KM i przyspieszeniem do 100 km/h w 6 sekund!

Przełomem była premiera III generacji Megane. Wersja RS debiutowała w 2009 r. w Genewie. Wówczas dwulitrowy benzynowy silnik z turbosprężarką generował 250 KM oraz 340 Nm. Dwa lata później debiutowała limitowana wersja Trophy, która mogła pochwalić się silnikiem o mocy 265 KM.

Po raz pierwszy Megane w wersji RS w III generacji pojawił się wyłącznie jako model trzydrzwiowy, co nie przysporzyło mu zbyt wielu fanów.

Idąc za ciosem, w 2014 r. Renault postanowiło wydać kolejną limitowaną wersję – Megane RS Trophy 275. Oczywiście o mocy 275 KM. Do sprzedaży trafiło zaledwie 200 egzemplarzy. Modele to są dość rzadko dostępne, przez co trzymają dość wysoką cenę. Trudno też o zadbany i bezwypadkowy egzemplarz.

IV generacja pojawiła się w 2015 r. Na rynku pojawił się również Megane w wersji RS. I co istotne, moc silnika znów poszybowała w górę, chociaż tym razem dość symbolicznie, bo o 5 KM, ale względem najmocniejszej wersji Trophy… A więc nowy Megane RS ma pod maską silnik 1.8 l o mocy 280 KM i 390 Nm!

Renault Megane R.S. – wygląd zewnętrzny

III generacja „zwykłego” Megane dość skromnie odróżniała się od wersji R.S. Różnice nie były duże, bo zwykły laik mógł nie docenić sporego potencjału wersji R.S. W IV generacji bardzo odważnie poddano modyfikacjom wersję R.S. Nie sposób nie zauważyć różnicy pomiędzy „zwykłym Megane” a wersją R.S. Zmianie uległy m.in. nadkola, które poszerzono o 6 cm. Przedni zderzak wyposażono w listwę aerodynamiczną F1, która ma za zadanie ukierunkować strumienie powietrza i zapewnić chłodzenie silnika. Dynamicznego charakteru dodaje grill o trójwymiarowym wzorze i strukturze plastra miodu. Megane RS (podobnie jak Clio R.S.) otrzymał rewelacyjne oświetlenie R.S. Vision. W dolnej część zderzaka umieszczono reflektory w kształcie flagi z charakterystyczną szachownicą. W każdej lampie jest aż 9 multifunkcyjnych diod, które służą zarówno jako światła drogowe, doświetlające zakręty lub światła przeciwmgielne. W górnej części standardowo znalazło się duże, charakterystyczne logo Renault z wyraźnym podpisem R.S.