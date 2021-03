Pierwszeństwo pieszych: od kiedy zmiany? Już od czerwca!

Pierwszeństwo pieszych 2021: co i kiedy się zmieni?

Przepisy obowiązujące do tej pory oznaczały, że pieszy nabywał pierwszeństwa przed samochodem w sytuacji, w której wszedł na przejście. Przed wkroczeniem na jezdnię mógł liczyć przede wszystkim na uprzejmość prowadzącego. Ustawodawcy postanowili jednak zwiększyć poziom ochrony pieszych. Właśnie dlatego w roku 2021 zmieni się zapis prawny dotyczący ich pierwszeństwa - nowelizacja została w marcu podpisana przez prezydenta. Od 1 czerwca 2021 roku pieszy zacznie być nadrzędnym uczestnikiem ruchu drogowego nie tylko po wejściu na pasy, ale już w momencie, w którym postanowi wkroczyć na jezdnię.

Pierwszeństwo pieszych 2021: nowy kształt zapisu:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

reklama reklama



Pierwszeństwo pieszych: czy zmiany są konieczne i dobre?

Piesi są najsłabszymi uczestnikami ruchu drogowego. Mają często niewielkie szanse na przeżycie w starciu z pojazdem, autobusem czy nawet jednośladem. Właśnie dlatego to im należy się szczególnie wysoki poziom ochrony. I to raczej nie ulega wątpliwościom. Problem pojawia się natomiast w kwestii precyzji i interpretacji nowych przepisów. Bo pojęcie wchodzenia na przejście może w niektórych przypadkach nie być jasne - a to tworzy szerokie pole do różnego rozumienia sytuacji drogowej przez stróżów prawa. Czy przepisy okażą się skuteczne? Na sprawdzenie tego musimy poczekać do 1 czerwca 2021 roku.

Pierwszeństwo pieszych to raz. Dwa co z komórkami na przejściu?

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym poruszająca kwestię pierwszeństwa pieszych odnosi się jednak nie tylko do praw osób przekraczających jezdnię pieszo. Wskazuje też na nowe obowiązki! Jakie? W trakcie przechodzenia przez jezdnię czy torowisko pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu komórkowego. To raz. Dwa musi oczywiście zachować szczególną ostrożność.

Rozmowa przez telefon na pasach? Od czerwca to oznacza mandat?

Przepisy mówią o tym, że korzystanie z urządzeń elektronicznych nie będzie możliwe w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. A to powinno oznaczać, że przez telefon można rozmawiać, ale już pisać SMS-a nie.