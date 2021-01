Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. Co wtedy?

Doszło do kolizji drogowej. W wasz samochód uderzyło inne auto. Jego prowadzący nie chce się jednak przyznać do winy. Co należy wtedy zrobić? Przede wszystkim wezwać na miejsce policję! Funkcjonariusze dokonają oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchają uczestników i świadków oraz sprawdzą np. nagrania z monitoringu. Na tej podstawie podejmą decyzję o winie jednego z uczestników i zaproponują mu mandat karny. Oczywiście nawet w takiej sytuacji winny nie musi się przyznać. Może odmówić przyjęcia mandatu. Co wtedy? Sprawa zostanie skierowana do sądu. To on będzie musiał przesądzić o winie.

Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy: co z likwidacją szkody?

Scenariusz, w którym sprawca wypadku nie przyznaje się do winy jest o tyle niekorzystny, że oznacza brak możliwości zamknięcia sprawy. W efekcie poszkodowany będzie miał poważny problem aby dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy. Czy zawsze taka sytuacja oznacza problem? Czasami firmy ubezpieczeniowe posiłkując się raportem policyjnym decydują się na naprawienie szkody. Zazwyczaj oferta ugody jest jednak niższa od odszkodowania, które normalnie zostałoby wypłacone.





W razie odmowy przyjęcia mandatu i rozpoczęcia postępowania sądowego to firma ubezpieczeniowa dyktuje warunki poszkodowanemu. Może negocjować na zasadzie: bierz co ci dajemy albo czekaj miesiącami na koniec sprawy, ewentualnie zaproponować wypłatę tylko części odszkodowania.