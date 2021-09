Wyprzedzanie w tunelu. Co na to przepisy?

Wyprzedzanie w tunelu: czy jest dozwolone, a jak tak to gdzie? Jak jest zabronione, to jaki grozi za nie mandat? Oto kompendium wiedzy.

Wyprzedzanie w tunelu: skoro nie jest zabronione...

Kwestię wyprzedzania dość szczegółowo opisuje art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym. I choć składa się on z aż 12 ustępów, w żadnym z nich nie pada słowo tunel. Co to oznacza? Wniosek jest naturalny - co nie jest zabronione, jest dozwolone. W tunelu można zatem wyprzedzać. Oczywiście pod warunkiem zachowania podstawowych zasad. Co to oznacza? Gdy są dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, jedynym problemem jest wolny lewy z pasów. W sytuacji, w której pasy ruchu są dwa - po jednym z każdym z kierunków, o możliwości wyprzedzenia decydują linie na drodze i znaki. Opcję taką wykluczy linia podwójna ciągła lub znak B-25 "Zakaz wyprzedzania".

Kiedy nie można wyprzedzać w tunelu? To nie wynika z samego tunelu

Kiedy jeszcze może się okazać, że w tunelu nie można wyprzedzać? Chociażby wtedy, gdy nastąpi splot innych okoliczności. Mowa tu w szczególności o obowiązywaniu zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia lub na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi. Poza tym kluczowa jest jeszcze jedna kwestia. Jak się zachować podczas wyprzedzania w tunelu? Tak samo jak w każdym innym miejscu. To oznacza że kierowca musi się upewnić iż:

ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,

kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania,

kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu lub zmiany pasa ruchu.

Mandat za wyprzedzanie w tunelu

Błędy popełnione w czasie wyprzedzania w tunelu będą skutkować mandatem. A lista możliwości jest naprawdę długa. Funkcjonariusz może ukarać kierowcę za: