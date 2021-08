Odcinkowy pomiar prędkości to metoda na spowolnienie ruchu w więcej niż jednym punkcie. Na czym konkretnie polega ta metoda policji?

Odcinkowy pomiar prędkości - różnice między fotoradarem

Fotoradary czy radiowozy z radarem ustawionym na drodze z pewnością sprawiają, że kierowcy zwalniają i dostosowują prędkość pojazdu do ograniczenia prędkości. Efekt jest jednak osiągany punktowo. Oznacza to mniej więcej tyle, że redukcja szybkości jest chwilowa. Po minięciu patrolu lub masztu prowadzący ponownie przyspieszają. I tu zaczyna się przewaga, którą nad tradycyjnymi metodami ma odcinkowy pomiar prędkości.

Czym jest odcinkowy pomiar prędkości?

Na czym polega odcinkowy pomiar prędkości? Drogowcy wybierają fragment drogi, która posiada minimalną ilość zjazdów i stałe ograniczenie prędkości. Następnie na początku i końcu odcinka testowego montowana jest kamera. Pierwsza rejestruje zdjęcie pojazd podczas wjazdu do strefy, a kolejna w czasie wyjazdu. Fotografie trafiają do systemu, który na podstawie godziny zarejestrowania wjazdu i wyjazdy wylicza średnią prędkość i porównuje ją z wyznaczonym na danym odcinku ograniczeniem.

Mandat za odcinkowy pomiar prędkości

Mandat za odcinkowy pomiar prędkości przypomina mandat z fotoradaru. Odczyt staje się podstawą do wskazania wysokości kary - i kierowca jest o niej informowany listownie. Ale zanim to nastąpi, właściciel pojazdu musi wskazać sprawcę - czyli osobę, która w danym czasie dysponowała autem. Czas na wystawienie mandatu to 180 dni od momentu popełnienia wykroczenia. Ile wynosi mandat za odcinkowy pomiar prędkości?

przekroczenie prędkości do 10 km/h - mandat 50 zł,

przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h - mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne,

przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h - mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne,

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h - mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych,

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h - mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych,

przekroczenie prędkości od 51 km/h - mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o minimum 51 km/h w terenie zabudowanym, straci również prawo jazdy na 3 miesiące.

Gdzie jest odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

Przykładów odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce jest co najmniej kilka. Urządzenia są zamontowane na odcinku:

41 km i 16 km przy A1,

5 km przy drodze krajowej 3,

blisko 4 km przy drodze krajowej 19,

blisko 3 km przy drodze 82,

ponad 2 km przy drodze krajowej 94.