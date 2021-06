Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym: na czym polega i w jaki sposób jest karane? Dziś wyjaśnimy to pojęcie z prawnego punktu widzenia.

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co to jest?

Kwestię zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym reguluje art. 86 Kodeksu wykroczeń. I kluczem do jej wyjaśnienia jest zachowanie szczególnej ostrożności - które jest obowiązkiem kierowcy praktycznie w każdym momencie jazdy. Gdy kierowca nie zachowa ostrożności, a jednocześnie spowoduje swoim zachowaniem potencjalne nawet zagrożenie, utrudni ruch drogowy lub zakłóci porządek, może to zostać odczytane przez funkcjonariuszy jako złamanie w/w przepisu. Skutek? Tym w pierwszej kolejności będzie mandat.

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym musi być realne - nie musi dojść do wypadku, ale np. do groźby wypadku. To raz. Dwa jego stworzenie jest możliwe nie tylko w przypadku kierowcy - dotyczy też np. pieszego, rowerzystów.

Mandat za zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Taryfikator mandatów nie ma żadnych wątpliwości. Kierowca, który zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego podlega karze. Funkcjonariusze zaproponują mu grzywnę wynoszącą od 20 do 500 zł. Co więcej, do jego konta dopisanych zostanie aż 6 punktów karnych. Na tym jednak konsekwencje stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie kończą się. Bo prowadzący może trafić do aresztu, a nawet stracić prawo jazdy!

Utrata prawa jazdy za zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W sytuacji, w której kierowca stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny - decyzję w tej sprawie podejmuje sąd na podstawie art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń. Zachowania szczególnie nieodpowiedzialne na drodze mogą też oznaczać utratę uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd może odebrać prawko na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat - art. 86 § 3 Kodeksu wykroczeń. Wszystko zależy od oceny drastyczności czynu popełnionego przez prowadzącego.