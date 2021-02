Odwołanie od mandatu: co to jest i jak je napisać?

Odwołanie od mandatu policji: podstawa prawna

Wniosek o uchylenie mandatu znajduje podstawę prawną w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. Do tej kwestii odnosi się art. 101. Co on mówi? Że ukarany ma prawo starać się o uchylenie mandatu. Pismo w tej sprawie powinien złożyć do sądu rejonowego należnego miejscu ukarania.

Jeżeli kierowca jest z Gdańska, ale otrzymał mandat w Krakowie, to do Sądu Rejonowego w Krakowie będzie musiał skierować odwołanie od mandatu policji.

Jak napisać odwołanie od mandatu?

A więc jak napisać odwołanie od mandatu? Zazwyczaj nie ma konkretnego wzoru. Kierowca powinien skierować do sądu standardowy wniosek. Kluczowa jest jego treść, a nie wygląd. Co musi zawierać wniosek o umorzenie mandatu?

datę i miejscowość,

nazwę sądu rejonowego,

dane ukaranego: imię, nazwisko, adres, numer PESEL,

dane mandatu: numer i seria,

okoliczności sprawy,

podstawa prawna umożliwiająca uchylenie mandatu.

Jak napisać odwołanie od mandatu z fotoradaru? Wzór w takim przypadku również nie obowiązuje, a procedura jest taka sama, jak w przypadku klasycznego mandatu. Kierowca składa podanie do sądu i czeka na rozstrzygnięcie sprawy.

Wniosek o uchylenie mandatu: ile jest czasu?

Aby odwołanie od mandatu policji mogło stać się skuteczne, kierowca musi wypełnić przesłankę terminu. Ma tylko 7 dni na złożenie wniosku od momentu uprawomocnienia się kary - tj. np. od podpisania mandatu w obecności funkcjonariusza. Po tym terminie wniosek o uchylenie mandatu może być złożony tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach. Gdy postępowanie wszczyna organ, który ukarał kierowcę lub urzędnik sądu - działanie zlecone z urzędu.

Uchylenie mandatu: opłacać go czy nie?

Wniosek o umorzenie mandatu niestety nie sprawia, że kara przestaje obowiązywać lub jest wstrzymywana. W efekcie kierowca nadal musi opłacić grzywnę. Jeżeli sąd przychyli się do jego wniosku, kwota zostanie mu zwrócona. Jeżeli zapłacił mandat przelewem, pieniądze wrócą bezpośrednio na jego konto bankowe.

Co ważne, wniosek o umorzenie mandatu jest rozpatrywany bezpłatnie. Kierowca nie musi wnosić żadnej opłaty sądowej.

Prośba o anulowanie mandatu za parkowanie. Ta sama podstawa prawna?

Prośba o anulowanie mandatu za parkowanie może być takim samym przypadkiem jak np. odwołanie od mandatu policji za prędkość, ale nie musi. Czemu? Wszystko zależy od tego, kto wystawił karę. Gdy mówimy o mandacie wystawionym przez służby takie jak policja, przepisy są dokładnie takie same. Wniosek o uchylenie mandatu składa się do sądu. W sytuacji, w której kara dotyczy terenu prywatnego, to jego zarządca określa warunki uniknięcia opłacenia kary.