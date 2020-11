Jaki jest mandat za brak tablicy rejestracyjnej?

Jednym z obowiązków każdego właściciela pojazdu jest umieszczenie na pojeździe tablic rejestracyjnych z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych. Co zatem oznacza złamanie tego obowiązku? W pierwszej kolejności może zachęcić funkcjonariuszy policji do przeprowadzenia kontroli drogowej. Policjanci w jej czasie zapytają prowadzącego o powód braku oznaczeń i na podstawie jego odpowiedzi dobiorą właściwą ich zdaniem karę.

Ile mandatu za brak tablicy rejestracyjnej?

Odpowiedź na pytanie ile wynosi mandat za brak tablicy rejestracyjnej nie jest takie proste. Zależy bowiem od tego, jak wykroczenie zakwalifikują funkcjonariusze policji. Mogą oni zakończyć postępowanie na miejscu kontroli drogowej. W takim przypadku powinni odebrać kierowcy dowód rejestracyjny, skierować pojazd na powtórne badanie techniczne, a do tego mogą ukarać prowadzącego karą od pouczenia po mandat wynoszący od 20 do 500 złotych. Na tym jednak nie koniec, bo mają też możliwość skierowania wniosku do sądu. Ten może okazać się mniej pobłażliwy i wlepić kierowcy grzywnę wynoszącą nawet 5 tysięcy złotych.